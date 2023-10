Jorge Martin: "Inizio a sentire la pressione".

A Buriram, Jorge Martin ha ridotto il suo distacco da Pecco Bagnaia a 13 punti. Il pilota del Pramac Ducati ha anche ammesso per la prima volta che la pressione non era solo sul campione in carica e sul pilota ufficiale.

Con la sua combattuta vittoria nel GP di Thailandia, Jorge Martin ha fatto un'affermazione nella lotta per il campionato mondiale domenica a Buriram, proprio perché ha prevalso non solo sull'asso della Red Bull KTM Brad Binder, ma soprattutto sul suo rivale per il titolo Pecco Bagnaia. "Ho sbattuto i pugni sul tavolo e ho dimostrato che posso vincere anche in un duello", ha detto lo stesso "Martinator".

"Quando Pecco ci ha raggiunto, credo che pensasse di vincere. Perché nei duelli è fortissimo. Sappiamo dalle altre gare che di solito vince in quei casi. Batterlo nella sua zona di comfort è stato molto importante", ha sottolineato lo sfidante del Prima Pramac Racing Team. "Quando c'è una battaglia, di solito faccio un po' fatica a sorpassare o a frenare forte, ma questa volta ho avuto la fiducia necessaria per reagire", ha aggiunto Martin, che aveva vinto il duello contro il campione del mondo anche al Sachsenring all'inizio della stagione. "Brad e Pecco sono i più forti in frenata. Batterli in una battaglia è una sensazione incredibile".

C'è stato anche un particolare senso di sollievo per aver portato a casa una vittoria su tutta la distanza dopo aver perso due occasioni nelle gare principali a Mandalika (caduto mentre era in testa) e Phillip Island (scivolato al 5° posto con la gomma morbida all'ultimo giro). "Non ero nemmeno contento della vittoria in volata di sabato, ero solo concentrato sulla domenica. Non ho dormito per quattro giorni e finalmente posso dormire di nuovo bene".

"Le ultime due gare sono state difficili per me - più Mandalika che l'Australia, perché in Australia è stato un errore di scelta delle gomme. Ma il mio errore in Indonesia, quando sono caduto a tre secondi dalla fine, è stato enorme", ha ammesso Martin. "È stato molto doloroso ed è per questo che domenica a Buriram la pressione era altissima. Aver vinto mi dà molta motivazione per le prossime gare".

"Ora è una questione mentale", ha detto il 25enne madrileno, riferendosi alla lotta per il titolo. "Siamo entrambi molto forti la domenica, quindi dobbiamo mantenere alta la concentrazione e cercare di vincere altre gare".

Il bilancio dell'attuale stagione dei più promettenti contendenti: Martin ha ottenuto quattro vittorie nella gara principale e sette in quella sprint, di cui l'ultima cinque di fila. Bagnaia, invece, ha vinto sei volte sulla distanza completa in questa stagione, più quattro volte in volata (anche se non da Spielberg in agosto).

Con tre Gran Premi ancora da disputare e una differenza di 13 punti, tutto è ancora aperto. A Mandalika, dopo la volata, Martin ha scalzato Bagnaia dalla testa del campionato, anche se solo per 24 ore. "L'obiettivo era recuperare punti e ci siamo riusciti. Non voglio mentire, comincio a sentire un po' di pressione: mancano solo tre Gran Premi, siamo così vicini, c'è molto da perdere, quindi non possiamo commettere errori. Per questo motivo sabato non mi sono concentrato sulla vittoria o sulla pole, ma sulla domenica. Ma l'obiettivo principale resta quello di continuare a recuperare punti. Speriamo di poter tornare in testa e di arrivare a Valencia da leader", ha detto il pilota del Pramac Ducati dopo il GP di Thailandia.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29.10.):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, a 3 giri di distanza

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri indietro

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.