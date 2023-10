Jorge Martin: "Estou a começar a sentir a pressão".

Com a sua dura vitória no GP da Tailândia, Jorge Martin fez uma declaração na batalha do campeonato do mundo no domingo em Buriram, precisamente porque ele prevaleceu não só contra o ás da Red Bull KTM Brad Binder, mas acima de tudo contra o seu rival pelo título Pecco Bagnaia. "Bati com o punho na mesa e mostrei que também posso ganhar num duelo", disse o "Martinator".

"Quando Pecco nos alcançou, acho que ele pensou que ia ganhar. Porque nos duelos ele é super-forte. Sabemos das outras corridas que ele costuma ganhar nessa altura. Vencê-lo na sua zona de conforto foi muito importante", sublinhou o desafiador da Prima Pramac Racing Team. "Quando há uma luta, normalmente tenho alguma dificuldade em ultrapassar ou travar a fundo, mas desta vez tive confiança para ripostar", acrescentou Martin, que também tinha vencido o duelo contra o Campeão do Mundo em Sachsenring no início da época. "O Brad e o Pecco são os mais fortes nos travões. Vencê-los numa luta é uma sensação incrível."

Houve também uma sensação especial de alívio por ter trazido para casa uma vitória em toda a distância depois de ter perdido duas oportunidades nas corridas principais em Mandalika (caiu quando liderava) e Phillip Island (caiu para 5º com o pneu macio na última volta). "Nem sequer estava contente com a vitória ao sprint no sábado, estava apenas concentrado no domingo. Não dormi durante quatro dias e finalmente posso voltar a dormir bem."

"As duas últimas corridas foram difíceis para mim - mais Mandalika do que a Austrália, porque na Austrália foi um erro de escolha de pneus. Mas o meu erro na Indonésia, quando caí a três segundos do fim, foi enorme", admitiu Martin. "Isso foi muito doloroso e é por isso que a pressão estava a aumentar em Buriram no domingo. Ter vencido dá-me muita motivação para as próximas corridas."

"Agora é uma questão mental", disse o madrileno de 25 anos, referindo-se à luta pelo título. "Ambos estamos muito fortes no domingo, por isso temos de manter a concentração elevada e tentar ganhar mais corridas."

O registo da época atual dos concorrentes mais promissores: Martin tem quatro vitórias na corrida principal e sete no sprint, mais recentemente cinco consecutivas. Bagnaia, por outro lado, ganhou seis vezes na distância total esta época, mais quatro vezes no sprint (embora não desde Spielberg em agosto).

Com três Grandes Prémios pela frente e uma diferença de 13 pontos, tudo ainda está em aberto. Martin perseguiu Bagnaia na liderança do campeonato em Mandalika após o sprint, embora apenas por 24 horas. "O objetivo era ganhar pontos e conseguimos. Não vou mentir, estou a começar a sentir um pouco de pressão - faltam apenas três Grandes Prémios, estamos tão perto, há muito a perder, por isso não podemos cometer erros. É por isso que não estava concentrado na vitória ou na pole no sábado, mas sim no domingo. Mas o principal objetivo continua a ser continuar a ganhar pontos. Espero que possamos assumir a liderança novamente e chegar a Valência como líderes", disse a estrela da Pramac Ducati após o GP da Tailândia.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas atrás

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.