Bradl (Honda) : 2024 en ligne de mire - avec une lueur d'espoir

"Pour l'instant, nous ne travaillons que pour l'année prochaine" a déclaré Stefan Bradl lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com à Jerez. "Il n'y aura plus rien d'important à venir maintenant, à moins qu'il n'y ait quelque chose que l'on puisse trouver en cours de route et dont on puisse dire : 'C'est bon, on peut le transmettre'. La différence entre la spécification que j'ai ici dans le box et celle qu'ils utilisent dans l'équipe GP s'accroît à la fin de l'année parce que nous essayons d'autres choses. Nous essayons déjà de nouvelles configurations de moteurs qu'ils ne peuvent pas utiliser. Pour nous, l'accent est désormais mis sur 2024".

En ce qui concerne la situation actuelle de Honda (Marc Márquez, quatrième au championnat du monde, est le pilote de la RC213V le mieux placé au classement MotoGP malgré ses arrêts pour blessure), Bradl a toutefois souligné une fois de plus : "Ce que nous faisons ici va prendre plus de temps. Je ne peux pas imaginer que Honda se batte pour le titre mondial l'année prochaine, si l'on est réaliste".

Mais il y aurait tout de même une lueur d'espoir pour les fans de Honda. "Il y en a toujours, car le sport évolue tellement vite - même s'il semble aujourd'hui que la série de succès de Ducati ne s'arrêtera pas de sitôt", a fait remarquer le Bavarois de 33 ans. "Mais des changements de règles seront introduits pour l'année prochaine, les constructeurs défavorisés obtiendront quelques concessions".

Le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, a lui-même lancé l'idée d'aider les constructeurs en difficulté avec des "concessions". Les premières discussions officieuses à ce sujet ont eu lieu fin juin à Assen entre le promoteur du championnat du monde et les responsables des cinq usines de motos représentées en MotoGP.

"Pour les constructeurs qui ont pris un peu de retard, il y aura quelques concessions et cela aura principalement un impact sur le programme d'essais", a maintenant révélé Bradl. "Je ne sais pas exactement à quoi cela ressemblera, je sais juste que cela sera mis en place et que cela a déjà été approuvé par l'association des constructeurs MSMA. Peut-être que nous obtiendrons plus de pneus, car nous sommes actuellement limités en tant qu'équipe d'essais. Nous n'avons actuellement que deux pistes d'essai en Europe, mais nous nous organiserons différemment l'année prochaine".

Actuellement, une usine ne reçoit que 200 pneus par an pour l'équipe de test MotoGP (le contingent pour les engagements Wildcard et les jours de test officiels des pilotes titulaires est exclu). Pour la saison 2022 et les années précédentes, 240 pneus ont été fournis aux équipes d'essai.

En ce qui concerne les pistes d'essai, les constructeurs doivent désigner trois pistes pour chaque saison, Honda a choisi en 2023 Jerez, Misano et sa piste à domicile au Mobility Resort Motegi.

"Le programme d'essais ne va certainement pas diminuer pour moi l'année prochaine, il va plutôt augmenter et s'intensifier", prévoit Bradl qui entamera en 2024 sa septième saison en tant que pilote d'essai et de réserve Honda.

Cette année, il y a encore beaucoup de choses de prévues : "Nous aurons un autre test ici à Jerez dans moins de trois semaines, les 20 et 21 novembre. En décembre, nous serons encore ici le 19 et le 20", énumère Bradl. "Nous serons également présents lors du test de Valence après la finale de la saison, mais je ne pense pas que ce sera en tant que pilotes".