Bradl (Honda): Concentrarsi sul 2024 - con un barlume di speranza

"A questo punto dell'anno stiamo lavorando solo per l'anno prossimo", ha anticipato Stefan Bradl durante l'incontro con SPEEDWEEK.com a Jerez. "Non ci sarà nulla di importante, a meno che non ci sia qualcosa che si scopra al volo e si possa dire: 'Va bene, possiamo trasmetterlo'. La differenza tra le specifiche che ho qui ai box e quelle che utilizzano i team GP è sempre maggiore verso la fine dell'anno, perché stiamo provando diverse cose. Stiamo già provando nuove configurazioni di motore che loro non possono utilizzare. Per noi l'obiettivo è il 2024".

Tuttavia, in riferimento alla situazione attuale della Honda (Marc Márquez è il pilota RC213V meglio piazzato nella classifica della MotoGP, al quarto posto nel Campionato del Mondo, nonostante gli infortuni), Bradl ha sottolineato ancora una volta: "Quello che stiamo facendo qui richiederà più tempo. Non riesco a immaginare che la Honda possa competere per il titolo mondiale l'anno prossimo, se lo si guarda in modo realistico".

C'è comunque un barlume di speranza per i fan della Honda, ha detto. "C'è sempre, perché questo sport è in rapida evoluzione, anche se ora sembra che la striscia di vittorie della Ducati non sarà interrotta così rapidamente", ha sottolineato il 33enne bavarese. "Ma ci saranno anche dei cambiamenti nelle regole per il prossimo anno, e i costruttori svantaggiati otterranno alcune concessioni".

Lo stesso Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha ventilato l'idea di dare una mano ai costruttori in difficoltà con delle "concessioni". Alla fine di giugno, ad Assen, si sono svolti i primi colloqui non ufficiali tra il promotore del Campionato del Mondo e i responsabili delle cinque case motociclistiche rappresentate in MotoGP.

"Per i costruttori che sono rimasti un po' indietro, ci saranno alcune concessioni che riguarderanno soprattutto il programma di test", ha rivelato Bradl. "Non so esattamente come sarà, so solo che saranno introdotte e che sono già state approvate dall'associazione dei costruttori MSMA. Forse otterremo più pneumatici, perché al momento siamo piuttosto limitati come squadra di collaudo con la quota. Al momento abbiamo solo due piste di prova in Europa, ma l'anno prossimo avremo una configurazione diversa.

Al momento, una fabbrica riceve solo 200 pneumatici all'anno per il test team della MotoGP (è esclusa la quota per le iscrizioni alle wildcard e i giorni di test ufficiali dei piloti regolari). Nella stagione 2022 e negli anni precedenti, ai test team sono stati forniti 240 pneumatici ciascuno.

Per quanto riguarda i circuiti di prova, i costruttori devono designare tre piste per ogni stagione; Honda ha optato per Jerez, Misano e la sua pista di casa al Mobility Resort Motegi nel 2023.

"Il prossimo anno il programma di test non sarà certo meno impegnativo per me, ma piuttosto sempre più intenso", afferma Bradl, che nel 2024 entrerà nella sua settima stagione come pilota collaudatore e di riserva della Honda.

Anche per quest'anno c'è molto in programma: "Abbiamo un altro test qui a Jerez tra poco meno di tre settimane, il 20 e 21 novembre. A dicembre saremo di nuovo qui il 19 e 20", elenca Bradl. "Saremo presenti anche al test di Valencia dopo il finale di stagione, ma non credo come piloti".