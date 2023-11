Bradl (Honda): Foco em 2024 - com uma réstia de esperança

Um teste de dois dias com as equipas de teste de MotoGP da Ducati, Honda e Aprilia está a decorrer em Jerez desde terça-feira. O SPEEDWEEK.com falou com o piloto de testes da HRC, Stefan Bradl, que espera as "concessões" pretendidas.

"Neste momento do ano estamos apenas a trabalhar para o próximo ano," disse Stefan Bradl no encontro com a SPEEDWEEK.com em Jerez. "Não vai haver nada de especial, a não ser que haja algo mais que encontremos no meio do caminho e possamos dizer: 'Tudo bem, podemos passar isso adiante'. A diferença entre a especificação que tenho aqui nas boxes e a que é utilizada na equipa de GP é cada vez maior no final do ano, porque estamos a experimentar coisas diferentes. Já estamos a experimentar novas configurações de motor que eles não podem utilizar. Para nós, o foco agora está em 2024".

No entanto, tendo em conta a situação atual da Honda (Marc Márquez é o piloto da RC213V mais bem colocado na classificação do MotoGP, em quarto lugar no Campeonato do Mundo, apesar das paragens por lesão), Bradl também sublinhou mais uma vez: "O que estamos a fazer aqui vai demorar mais tempo. Não consigo imaginar a Honda a competir pelo título do Campeonato do Mundo no próximo ano, se olharmos para isso de forma realista."

Ainda assim, há um vislumbre de esperança para os fãs da Honda, disse ele. "Há sempre, porque o desporto é tão rápido - mesmo que agora pareça que a série de vitórias da Ducati não será quebrada tão rapidamente", apontou o bávaro de 33 anos. "Mas também haverá mudanças nas regras para o próximo ano, os fabricantes em desvantagem terão algumas concessões".

O próprio diretor executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta, lançou a ideia de dar uma ajuda aos construtores em dificuldades com "concessões". No final de junho, em Assen, tiveram lugar as primeiras conversações não oficiais entre o promotor do Campeonato do Mundo e os responsáveis dos cinco fabricantes de motos representados no MotoGP.

"Para os fabricantes que ficaram um pouco para trás, haverá algumas concessões e isso afetará principalmente o programa de testes", revelou Bradl. "Não sei exatamente como vai ser, só sei que vai ser introduzido e já foi assinado na associação de fabricantes MSMA. Talvez venhamos a ter mais pneus, porque neste momento estamos bastante limitados como equipa de testes com a quota. De momento, só temos duas pistas de testes na Europa, mas no próximo ano teremos uma configuração diferente.

Neste momento, uma fábrica só recebe 200 pneus por ano para a equipa de testes de MotoGP (excluindo a quota para entradas de wildcards e os dias de testes oficiais dos pilotos regulares). Na época de 2022 e nos anos anteriores, foram fornecidos 240 pneus às equipas de teste.

Quanto às pistas de testes, os construtores têm de nomear três pistas para cada época; a Honda optou por Jerez, Misano e a sua pista caseira no Mobility Resort Motegi em 2023.

"O programa de testes não será certamente menor para mim no próximo ano, mas sim cada vez mais intensivo", prevê Bradl, que entrará na sua sétima época como piloto de testes e reserva da Honda em 2024.

Também há muito planeado para este ano: "Temos outro teste aqui em Jerez dentro de pouco menos de três semanas, a 20 e 21 de novembro. Em dezembro estaremos aqui novamente nos dias 19 e 20", enumera Bradl. "Também estaremos no teste de Valência depois do final da época, mas penso que não como pilotos."