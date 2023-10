Michele Pirro (Ducati): Con muletas en el test de Jerez

Para garantizar que los ases de Ducati en MotoGP tengan las mejores condiciones posibles en el test de Valencia con vistas a 2024, Michele Pirro está probando en Jerez esta semana, a pesar de no estar en su mejor momento.

Han pasado tres semanas desde que Michele Pirro sufriera una fractura en el tobillo de su pie izquierdo en la final del Campeonato Italiano CIV tras una maniobra de frenada totalmente fallida de su rival por el título Lorenzo Zanetti, que todavía es objeto de debate en Italia.

El martes, Pirro volvió a subirse a una moto por primera vez en el test de Jerez, y enseguida a la Desmosedici GP. "Es necesario que ruede porque tengo que probar muchas piezas nuevas para la nueva moto", explicó el italiano de 37 años en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com. "Sólo han sido 20 vueltas en seco, con algunas partes mojadas. La sensación es extraña, pero no es un gran problema. Simplemente me cuesta empujar. Espero que las condiciones sean mejores el miércoles. Con los neumáticos Michelin, estas temperaturas no ofrecen las mejores condiciones para una remontada".

Con el estado actual de Pirro, ¿sigue teniendo sentido hacer un test? "Este test es simplemente necesario para saber si algunas piezas funcionan bien. No se trata de hacer un buen tiempo por vuelta y presionar. Las condiciones tampoco eran perfectas, mi estado por supuesto", admitió. "Pero se trata simplemente de entender la situación. A mediados de noviembre quizá pruebe durante dos o tres días más para preparar la moto para el último test del año con los pilotos titulares", se refería al test de Valencia del 28 de noviembre tras el final de temporada.

El piloto probador de Ducati, comprensiblemente, no entró en detalles sobre su programa en Jerez, pero sí reveló lo siguiente: "Se trata de electrónica y de muchas piezas", sonrió Michele. "Estamos trabajando en todas las áreas para preparar la nueva moto".