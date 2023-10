Michele Pirro (Ducati) : En béquilles lors du test de Jerez

Trois semaines se sont écoulées depuis que Michele Pirro s'est fracturé la cheville gauche lors de la finale du championnat italien CIV, suite à un freinage raté de son rival en titre Lorenzo Zanetti, qui fait toujours débat en Italie.

Mardi, lors des essais de Jerez, Pirro est remonté pour la première fois sur une moto - et d'emblée sur la Desmosedici GP. "Il est nécessaire que je roule parce que j'ai beaucoup de nouvelles pièces à tester pour la nouvelle moto", a expliqué l'Italien de 37 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Il n'y a eu que 20 tours sur le sec, avec quelques passages mouillés. La sensation est étrange, mais ce n'est pas un gros problème. J'ai juste du mal à pousser. J'espère que les conditions seront un peu meilleures mercredi. Avec les pneus Michelin, ces températures n'offrent pas les meilleures conditions pour un retour".

Dans l'état actuel de Pirro, est-il tout de même utile de faire un test ? "Ce test est simplement nécessaire pour comprendre si certaines pièces fonctionnent bien. Il ne s'agit pas de faire un bon temps au tour et de pousser. Les conditions n'étaient pas non plus parfaites et ma condition physique non plus, bien sûr", a-t-il reconnu. "Mais il s'agit simplement de comprendre la situation. A la mi-novembre, je ferai peut-être encore deux ou trois jours d'essais pour préparer la moto pour le dernier test de l'année avec les pilotes titulaires", a-t-il fait référence au test de Valence le 28 novembre après la finale de la saison.

Le pilote d'essai Ducati n'est pas entré dans les détails de son programme à Jerez, ce qui est compréhensible, mais il en a révélé autant : "Il s'agit de l'électronique et tout simplement de beaucoup de pièces", a déclaré Michele en souriant. "Nous travaillons sur tous les aspects pour préparer la nouvelle moto".