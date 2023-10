Michele Pirro (Ducati): In stampelle nei test di Jerez

Per garantire agli assi della Ducati in MotoGP le migliori condizioni possibili in occasione dei test di Valencia in vista del 2024, Michele Pirro sta effettuando questa settimana dei test a Jerez, nonostante non sia al massimo della forma.

Sono passate ben tre settimane da quando Michele Pirro ha riportato la frattura della caviglia del piede sinistro durante la finale del Campionato Italiano CIV, dopo una manovra di frenata del tutto fallosa da parte del suo rivale per il titolo Lorenzo Zanetti, che è ancora oggetto di dibattito in Italia.

Martedì, Pirro è tornato in moto per la prima volta in occasione del test di Jerez, e poi subito sulla Desmosedici GP. "È necessario che io corra perché ho molte parti nuove da testare per la nuova moto", ha spiegato il 37enne italiano in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Sono stati fatti solo 20 giri sull'asciutto, con alcune parti bagnate. La sensazione è strana, ma non è un grosso problema. È solo difficile per me spingere. Speriamo che le condizioni siano migliori mercoledì. Con le gomme Michelin, queste temperature non offrono le condizioni migliori per una rimonta".

Con le condizioni attuali di Pirro, ha ancora senso fare un test? "Questo test è semplicemente necessario per capire se alcune parti funzionano bene. Non si tratta di fare un buon tempo sul giro e di spingere. Anche le condizioni non erano perfette, ovviamente le mie condizioni", ha ammesso. "Ma si tratta solo di capire la situazione. A metà novembre forse farò altri due o tre giorni di test per preparare la moto per l'ultimo test dell'anno con i piloti abituali", riferendosi al test di Valencia del 28 novembre, dopo il finale di stagione.

Il collaudatore della Ducati, comprensibilmente, non è entrato nei dettagli del suo programma a Jerez, ma ha rivelato questo: "Si tratta di elettronica e di molte parti", ha sorriso Michele. "Stiamo lavorando su tutte le aree per preparare la nuova moto".