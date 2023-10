Michele Pirro (Ducati): De muletas no teste de Jerez

Para garantir que os ases de MotoGP da Ducati têm as melhores condições possíveis no teste de Valência com vista a 2024, Michele Pirro está a testar em Jerez esta semana, apesar de estar tudo menos no seu melhor.

Passaram três semanas desde que Michele Pirro sofreu uma fratura no tornozelo do pé esquerdo na final do Campeonato Italiano CIV, após uma manobra de travagem completamente mal sucedida do seu rival Lorenzo Zanetti, que ainda é objeto de debate em Itália.

Na terça-feira, Pirro voltou a montar uma mota pela primeira vez no teste de Jerez - e logo de seguida na Desmosedici GP. "É necessário que eu ande porque tenho muitas peças novas para testar na nova moto", explicou o italiano de 37 anos numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Foram apenas 20 voltas no seco, com algumas partes molhadas. A sensação é estranha, mas não é um grande problema. É apenas difícil para mim fazer força. Espero que as condições sejam um pouco melhores na quarta-feira. Com os pneus Michelin, estas temperaturas não oferecem as melhores condições para um regresso."

Com o estado atual de Pirro, ainda faz sentido testar? "Este teste é simplesmente necessário para perceber se algumas partes estão a funcionar bem. Não se trata de fazer um bom tempo por volta e pressionar. As condições também não eram perfeitas, a minha condição, claro", admitiu. "Mas trata-se apenas de compreender a situação. Em meados de novembro talvez teste mais dois ou três dias para preparar a moto para o último teste do ano com os pilotos habituais," referiu-se ao teste de Valência a 28 de novembro após o final da época.

O piloto de testes da Ducati, compreensivelmente, não entrou em detalhes sobre o seu programa em Jerez, mas revelou o seguinte: "É tudo sobre eletrónica e muitas peças", sorriu Michele. "Estamos a trabalhar em todas as áreas para preparar a nova moto."