Brad Binder (KTM) : Que signifie "Player 33" ?

Les Sud-Africains ont été plongés dans la fièvre de la Coupe du monde de rugby pendant des semaines. Samedi (28 octobre), ils ont remporté la finale à Paris contre les All Blacks. Brad Binder a réagi en concevant un casque spécial.

Depuis l'entraînement de samedi au GP Mandalika en Indonésie, le pilote d'usine Red Bull-KTM Brad Binder exhibe un design de casque spécial pour soutenir l'équipe nationale de rugby de son pays. "Nous, les Sud-Africains, aimons tous le rugby", a constaté Binder. "La Coupe du monde de rugby n'a pas lieu tous les ans, mais seulement tous les quatre ans, c'est pourquoi tout le pays devient un peu fou chez lui, c'est impressionnant. C'est donc cool de faire quelque chose pour soutenir notre équipe.

"Player 23" est un terme populaire lorsque les Sud-Africains parlent de leur équipe nationale de rugby. Depuis Mandalika, Brad Binder affiche donc le terme "Player 33" sur le dessus de son casque HJC. "L'équipe de rugby a toujours utilisé le terme 'Player 23', mon inscription est un sous-produit de ce terme", a expliqué le quatrième du championnat du monde de MotoGP.

Ce qui a également joué : l'équipe de la Coupe du monde de rugby d'Afrique du Sud (surnommée "The Springboks") était composée de 33 joueurs, et Brad Binder se présente avec le numéro 33 ! Le week-end du Mandalika (14 et 15 octobre), les Springboks (que l'on appelle brièvement "Bokke") se sont imposés face au pays hôte, la France, en quart de finale.

Brad Binder est un fan passionné des "Bokkes", et son casque actuel a été conçu en Afrique du Sud par Lisa & Nina, qui ne sont pas seulement des fans enthousiastes des Springboks, mais admirent également Brad Binder, qui a récemment terminé troisième au sprint en Thaïlande et troisième au Grand Prix dimanche.

La finale de la Coupe du monde de rugby à Paris a été remportée samedi (28 octobre) par l'Afrique du Sud au terme d'un match passionnant 12 à 11, remporté de justesse par les Sud-Africains contre leurs rivaux néo-zélandais, les All Blacks.

C'est la deuxième fois que l'Afrique du Sud remporte le trophée après 2019, la Nouvelle-Zélande ayant déjà triomphé en 2011 et 2015.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.