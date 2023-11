Brad Binder (KTM): Cosa significa "Giocatore 33"?

I sudafricani hanno avuto la febbre della Coppa del Mondo di rugby per settimane. Sabato (28.10) hanno vinto la finale a Parigi contro gli All Blacks. Brad Binder ha risposto con un casco dal design speciale.

Sin dalle prove di sabato del GP di Mandalika, in Indonesia, il pilota ufficiale Red Bull-KTM Brad Binder ha sfoggiato un casco speciale a sostegno della squadra nazionale di rugby locale. "Noi sudafricani amiamo tutti il rugby", ha sottolineato Binder. "La Coppa del Mondo di rugby non si svolge ogni anno, ma solo ogni quattro anni, quindi l'intero Paese impazzisce, è travolgente. Quindi è bello fare qualcosa che sostenga la nostra squadra".

"Giocatore 23" è un termine popolare quando i sudafricani parlano del successo della squadra nazionale di rugby. Brad Binder ha quindi sfoggiato il termine "Player 33" sulla parte superiore del suo casco HJC da Mandalika. "La squadra di rugby ha sempre usato il termine 'Player 23', e la mia iscrizione è un derivato di quel termine", ha spiegato il quarto classificato del Campionato del Mondo MotoGP.

E c'è di più: la squadra della Coppa del Mondo di rugby del Sudafrica (chiamata "Springboks") era composta da 33 giocatori, e Brad Binder gareggia con il numero di partenza 33! Nel weekend di Mandalika (14/15 ottobre), gli Springboks (in breve "Bokke") hanno vinto contro i padroni di casa della Francia nei quarti di finale.

Brad Binder è un fan sfegatato dei "Bokke" e il suo attuale casco è stato disegnato in Sudafrica da Lisa & Nina, che non solo sono fan accaniti degli Springboks ma ammirano anche Brad Binder, che di recente si è classificato terzo nella Sprint in Thailandia e terzo nel Grand Prix di domenica.

La finale della Coppa del Mondo di Rugby a Parigi è stata vinta dal Sudafrica sabato (28.10.) in un'emozionante partita 12 a 11 dai sudafricani contro i loro acerrimi rivali "All Blacks" della Nuova Zelanda.

Il Sudafrica ha conquistato il trofeo per la seconda volta dal 2019; in precedenza la Nuova Zelanda aveva trionfato nel 2011 e nel 2015.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.