Brad Binder (KTM): O que significa "Jogador 33"?

Os sul-africanos estiveram na febre do Campeonato do Mundo de Rugby durante semanas. No sábado (28.10.), ganharam a final em Paris contra os All Blacks. Brad Binder respondeu com um design especial para o capacete.

Desde os treinos de sábado no GP de Mandalika, na Indonésia, que o piloto de fábrica da Red Bull-KTM, Brad Binder, tem vindo a exibir um capacete com um design especial em apoio à equipa nacional de rugby local. "Todos nós, sul-africanos, adoramos o râguebi", referiu Binder. "O Campeonato do Mundo de Rugby não é todos os anos, é apenas de quatro em quatro anos, por isso todo o país fica um pouco louco, é avassalador. Por isso, é bom fazer algo que apoie a nossa equipa.

"Jogador 23" é um termo popular quando os sul-africanos falam sobre o sucesso da seleção nacional de rúgbi. Por isso, Brad Binder tem ostentado a expressão "Jogador 33" no topo do seu capacete HJC desde Mandalika. "A equipa de râguebi sempre usou o termo 'Jogador 23', a minha inscrição é um subproduto desse termo", explicou o quarto classificado do Campeonato do Mundo de MotoGP.

O que também contribuiu para isso: a equipa do Campeonato do Mundo de Rugby da África do Sul (chamada "The Springboks") era composta por 33 jogadores e Brad Binder compete com o número de partida 33! No fim de semana de Mandalika (14/15 de outubro), os Springboks (abreviadamente designados por "Bokke") venceram a anfitriã França nos quartos de final.

Brad Binder é um adepto fervoroso dos "Bokkes" e o seu atual capacete de proteção foi concebido na África do Sul por Lisa e Nina, que não só são grandes fãs dos Springboks, como também admiram Brad Binder, que recentemente terminou em 3º lugar no Sprint na Tailândia e em 3º lugar no Grande Prémio no domingo.

A final da Taça do Mundo de Rugby em Paris foi ganha pela África do Sul no sábado (28.10.), num jogo emocionante de 12 a 11 entre os sul-africanos e os seus arquirrivais "All Blacks" da Nova Zelândia.

A África do Sul conquistou o troféu pela segunda vez desde 2019; a Nova Zelândia já tinha triunfado em 2011 e 2015.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.