Romano Albesiano : Les points faibles d'Aprilia

Lors des deux jours d'essais à Jerez, Lorenzo Savadori a testé de nouvelles pièces pour Aprilia. Le directeur technique Romano Albesiano s'est entretenu avec SPEEDWEEK.com sur le programme de test et sur les points faibles de la moto de cette année.

Depuis mardi, les équipes MotoGP de Honda, Ducati et Aprilia effectuent des tests avec les as du Superbike à Jerez, mais la première journée d'essais a été écourtée par la météo. Il n'y a eu de tours vraiment utilisables que pendant les deux heures entre 10 et 12 heures, heure locale, lorsque la piste était encore sèche. Ensuite, il n'a cessé de pleuvoir.

Cela s'est également répercuté sur la journée de mercredi, car la piste était encore humide par endroits au début de la journée d'essai, les choses n'ont vraiment commencé qu'à midi, bien que le temps ait été bon dès le début. Pour Aprilia, Lorenzo Savadori fait ses tours de piste, l'Italien de 30 ans est en route avec de nouvelles pièces sur son ancienne moto, comme l'a confirmé Romano Albesiano lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

"Il s'agit encore à 90% de la moto de cette année, mais nous testons quelques pièces pour l'année prochaine et travaillons sur de nombreux aspects", a déclaré le directeur technique. "Nous travaillons sur le bras oscillant, le moteur, l'électronique et nous avons aussi quelques pièces aéro que nous espérons voir aujourd'hui. Tout dépendra de la météo qui nous permettra de faire quelques tours d'essai significatifs", a-t-il ajouté.

L'Italien sait dans quels domaines Aprilia doit s'améliorer : "Nous manquons de constance et nous pouvons aussi améliorer le départ. Nous avons longtemps souffert dans ce domaine. Nous avons pu l'améliorer à 70 pour cent, mais nous devons encore progresser dans ce domaine. KTM est super fort au départ, c'est ce qui a sauvé leur saison. Nous n'avons malheureusement pas été aussi bons dans la préparation à ce niveau, mais c'est l'un des grands thèmes de développement pour l'année prochaine".

Les pneus aussi sont toujours un casse-tête pour les Italiens. "Nous devons aussi améliorer notre compréhension des pneus, depuis quelques courses, nous avons un spécialiste dans l'équipe qui devrait nous aider à approfondir nos connaissances à ce sujet", a confirmé Albesiano, expliquant à la question de savoir pourquoi ils n'ont fait appel à un spécialiste des pneus que maintenant : "Parce qu'il est difficile de trouver la bonne personne".

Mais dans l'ensemble, il ne manque pas grand-chose, a souligné le sexagénaire. "Nous nous sommes améliorés dans de nombreux domaines, comme le montre par exemple la course en Thaïlande. L'année dernière, nous étions encore très loin de la tête, mais nous avons pu partir de la première ligne de départ et terminer la course en cinquième position, à quatre secondes du vainqueur. Bien sûr, nous avons ensuite eu le problème de la pression du pneu avant, mais cela n'a pas affecté la performance".

Albesiano reconnaît qu'à l'exception de Ducati, la constance est un sujet de préoccupation pour tous les constructeurs de MotoGP. Ce n'est pas étonnant, précise-t-il : "Quand tu as huit pilotes dans le peloton, comme Ducati, la probabilité est statistiquement plus grande qu'un des pilotes ait aussi un bon jour. Beaucoup de pilotes signifie aussi beaucoup de données collectées. Ils ont beaucoup investi et ont construit cette compétitivité. Sur ce chemin, ils ont quelques longueurs d'avance sur nous, nous devons nous dépêcher pour rattraper ce retard. Mais je suis optimiste, nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.