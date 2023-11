Romano Albesiano: Questi sono i punti deboli di Aprilia

Da martedì, i team MotoGP di Honda, Ducati e Aprilia hanno provato a Jerez con gli assi della Superbike, ma la prima giornata di test è stata interrotta dal tempo. Nelle due ore tra le 10 e le 12 ora locale, quando la pista era ancora asciutta, sono stati effettuati solo giri realmente utilizzabili. Poi ha piovuto ancora e ancora.

Questo ha influito anche sul mercoledì, perché la pista era ancora bagnata in alcuni punti all'inizio della giornata di test, che è iniziata solo verso l'ora di pranzo, anche se il tempo è stato buono fin dall'inizio. Lorenzo Savadori sta facendo i suoi giri per Aprilia, il trentenne italiano sta guidando con nuove parti sulla vecchia moto, come ha confermato Romano Albesiano in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

"La moto è ancora al 90% quella di quest'anno, ma stiamo testando alcune parti per il prossimo anno e stiamo lavorando su molti aspetti", ci ha detto il direttore tecnico. "Stiamo lavorando sul forcellone, sul motore, sull'elettronica e abbiamo anche alcune parti aerodinamiche che speriamo di vedere oggi. Dipende se il tempo ci permetterà di fare dei giri di prova significativi", ha aggiunto.

L'italiano sa in quali aree Aprilia deve migliorare: "Ci manca la costanza e possiamo anche migliorare la partenza. Abbiamo sofferto a lungo in quest'area. Ora siamo arrivati al 70%, ma dobbiamo ancora migliorare. La KTM è fortissima in partenza e questo ha salvato la loro stagione. Purtroppo non siamo stati bravi a prepararci, ma questo è uno dei grandi temi da sviluppare per il prossimo anno".

Anche gli pneumatici sono ancora un problema per gli italiani. "Dobbiamo anche migliorare la nostra conoscenza degli pneumatici, da qualche gara abbiamo in squadra uno specialista che dovrebbe aiutarci ad approfondire la nostra conoscenza", ha confermato Albesiano, spiegando quando gli è stato chiesto perché hanno portato a bordo un gommista solo ora: "Perché è difficile trovare la persona giusta".

Nel complesso, comunque, non manca molto, ha sottolineato il 60enne. "Siamo migliorati in molte aree, come dimostra la gara in Thailandia. L'anno scorso eravamo ancora molto lontani dai primi, ora siamo riusciti a partire dalla prima fila della griglia e abbiamo concluso la gara al 5° posto, a quattro secondi dal vincitore. Certo, poi abbiamo avuto il problema della pressione del pneumatico anteriore, ma questo non ha influito sulla prestazione".

Albesiano ammette che, a parte la Ducati, la costanza è un problema per tutti i costruttori della MotoGP. Non c'è da stupirsi, chiarisce: "Quando hai otto piloti in campo, come la Ducati, la probabilità che uno dei piloti abbia una buona giornata è statisticamente maggiore. Molti piloti significano anche molti dati raccolti. Hanno investito molto e hanno costruito la loro competitività. Loro sono un po' più avanti di noi in questo percorso, noi dobbiamo affrettarci a raggiungerli. Ma sono ottimista: siamo sulla strada giusta per farlo".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, a 3 giri di distanza

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri indietro

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.