Romano Albesiano: Estes são os pontos fracos da Aprilia

Desde terça-feira que as equipas de MotoGP da Honda, Ducati e Aprilia têm estado a testar com os ases das Superbike em Jerez, mas o primeiro dia de testes foi encurtado pelas condições atmosféricas. Só houve voltas realmente utilizáveis nas duas horas entre as 10 e as 12 horas locais, quando a pista ainda estava seca. Depois disso, choveu uma e outra vez.

Isto também afectou a quarta-feira, porque a pista ainda estava molhada em alguns locais no início do dia de testes e só começou a funcionar por volta da hora de almoço, embora o tempo estivesse bom desde o início. Lorenzo Savadori está a fazer as suas voltas pela Aprilia, o italiano de 30 anos está a rodar com peças novas na moto antiga, como Romano Albesiano confirmou numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

"Ainda é cerca de 90 por cento a moto deste ano, mas estamos a testar algumas peças para o próximo ano e a trabalhar em muitos aspectos," disse-nos o diretor técnico. "Estamos a trabalhar no braço oscilante, no motor, na eletrónica e também temos algumas peças aerodinâmicas que esperamos ver hoje. Depende se o tempo nos permite fazer algumas voltas de teste significativas", acrescentou.

O italiano sabe em que áreas a Aprilia precisa de melhorar: "Falta-nos consistência e também podemos melhorar o arranque. Sofremos nesta área durante muito tempo. Agora melhorámos para 70 por cento, mas ainda temos de melhorar nesta área. A KTM é muito forte no arranque, isso salvou-lhes a época. Infelizmente, não fomos tão bons na preparação, mas essa é uma das grandes questões a desenvolver para o próximo ano."

Os pneus também continuam a ser uma dor de cabeça para os italianos. "Também precisamos de melhorar o nosso conhecimento dos pneus, uma vez que em algumas corridas temos um especialista na equipa que nos deve ajudar a aprofundar o nosso conhecimento dos mesmos", confirmou Albesiano, explicando, quando questionado sobre o motivo pelo qual só agora trouxeram um especialista em pneus: "Porque é difícil encontrar a pessoa certa."

No geral, no entanto, não falta muita coisa, sublinhou o piloto de 60 anos. "Melhorámos em muitas áreas, como mostra a corrida na Tailândia. No ano passado ainda estávamos muito longe do topo, agora conseguimos partir da primeira linha da grelha e terminámos a corrida em 5º lugar, quatro segundos atrás do vencedor. Claro que depois tivemos o problema com a pressão dos pneus dianteiros, mas isso não afectou o desempenho."

Albesiano admite que, para além da Ducati, a consistência é um problema para todos os fabricantes de MotoGP. Não é de admirar, ele esclarece: "Quando se tem oito pilotos no campo, como a Ducati, a probabilidade é estatisticamente maior de que um dos pilotos também tenha um bom dia. Muitos pilotos também significam uma grande quantidade de dados a serem recolhidos. Eles investiram muito e construíram essa competitividade. Eles estão alguns passos à nossa frente neste caminho, temos de nos apressar para os apanhar. Mas estou otimista quanto ao facto de estarmos no caminho certo para o fazer."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas atrás

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.