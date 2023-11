Raúl Fernández (15º): "Hacía un calor inimaginable".

Raúl Fernández luchó con las altas temperaturas de Tailandia y terminó en decimoquinta posición, todavía en los puntos. El piloto del RNF-Aprilia habló claro después y declaró: "No podemos correr así.

Raúl Fernández vivió un Gran Premio difícil en Tailandia, que terminó en decimoquinta posición y justo en la zona de puntos. En la primera parte de la carrera, el español aún tenía motivos para estar contento, como relató después: "La primera parte ha sido muy buena. He salido bien y he tenido un duelo con Fabio Quartararo. Podía ver el podio delante de mí. Pero la verdad es que nos faltó ritmo para acabar entre los tres primeros".

"Pero tenía ritmo para acabar quinto o sexto", asegura el piloto del RNF Aprilia. Pero entonces el calor de su moto le pudo. "Tenemos que mejorar algo, porque no podemos correr así", exige el madrileño de 23 años. "Las primeras diez, once vueltas fueron más o menos bien, pero después cada vez fue a peor y en las últimas cinco vueltas me sentí muy, muy mal", describe.

Y Raúl Fernández confesó: "Estuve a punto de abandonar. Quería parar, pero por respeto al equipo y a Aprilia, que esta vez tenía una moto muy buena, me dije que mientras estuviera en los puntos, acabaría la carrera. Si me hubiera quedado fuera de los puntos, habría bajado la moto".

"Porque al final no tenía nada de aire fresco y eso es increíblemente difícil. Como piloto intentas relajarte un poco en las rectas, pero no funciona así. Hacía un calor inimaginable, un desastre. Y no tiene nada que ver con la forma física, porque los pilotos de fábrica también llegaron al límite, y están súper en forma", añadió el actual vigésimo clasificado del Mundial.

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas atrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.