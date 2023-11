Raúl Fernández (15e) : "Il faisait une chaleur inimaginable".

Raúl Fernández a lutté contre les températures élevées en Thaïlande et a terminé quinzième, tout en restant dans les points. Le pilote RNF-Aprilia a ensuite parlé clairement et a déclaré : "Nous ne pouvons pas faire une course dans ces conditions".

Raúl Fernández a vécu un Grand Prix difficile en Thaïlande, qu'il a terminé à la quinzième place, tout juste dans les points. L'Espagnol avait pourtant de quoi se réjouir dans la première partie de la course, comme il l'a raconté après coup : "La première partie était vraiment bonne. Je suis bien parti et j'ai eu un duel avec Fabio Quartararo. A ce moment-là, je voyais déjà le podium devant moi. Mais honnêtement, il nous manquait le rythme pour un top 3".

"J'avais pourtant le rythme pour aller jusqu'à la cinquième ou sixième place", assure le pilote RNF-Aprilia. Mais la chaleur de sa moto lui a ensuite donné du fil à retordre. "Nous devons améliorer quelque chose, car nous ne pouvons pas faire la course comme ça", demande le pilote madrilène de 23 ans. "Les dix ou onze premiers tours étaient plus ou moins bons, mais ensuite, ça a empiré et dans les cinq derniers tours, je me suis senti très, très mal", a-t-il décrit.

Et Raúl Fernández d'avouer : "J'étais sur le point d'abandonner. J'étais sur le point de m'arrêter, mais par respect pour l'équipe et Aprilia, qui avait cette fois une très bonne moto, je me suis dit que tant que je serais dans les points, je finirais la course. Si j'étais sorti des points, j'aurais arrêté la moto".

"Parce qu'à la fin, je n'avais tout simplement plus d'air frais, et c'est incroyablement difficile. En tant que pilote, tu essayes de te détendre un peu dans les lignes droites, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faisait une chaleur inimaginable, c'était un désastre. Et cela n'a rien à voir avec la forme physique, car les pilotes d'usine sont aussi venus à la limite et ils sont en super forme", a ajouté l'actuel vingtième du championnat du monde.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.