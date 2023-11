Raúl Fernández (15°): "Faceva un caldo inimmaginabile".

Raúl Fernández ha lottato con le alte temperature in Thailandia e ha concluso al quindicesimo posto, ancora a punti. Il corridore della RNF-Aprilia ha parlato chiaramente in seguito e ha dichiarato: "Non possiamo correre in questo modo.

Raúl Fernández ha vissuto un Gran Premio difficile in Tailandia, che ha concluso al quindicesimo posto e ancora solo nei punti. Nella prima parte della gara, lo spagnolo ha avuto comunque motivo di essere felice, come ha riferito in seguito: "La prima parte è stata davvero buona. Sono partito bene e ho duellato con Fabio Quartararo. Vedevo il podio davanti a me. Ma onestamente ci mancava il ritmo per arrivare tra i primi tre".

"Ma avevo il passo per finire quinto o sesto", è sicuro il pilota della RNF Aprilia. Ma poi il calore della sua moto lo ha colpito. "Dobbiamo migliorare qualcosa, perché non possiamo correre così", chiede il 23enne di Madrid. "I primi dieci, undici giri sono stati più o meno buoni, ma poi è andata sempre peggio e negli ultimi cinque giri mi sono sentito molto, molto male", ha descritto.

E Raúl Fernández ha confessato: "Ero vicino ad arrendermi. Volevo fermarmi, ma per rispetto alla squadra e all'Aprilia, che questa volta aveva una moto davvero buona, mi sono detto che finché sono nei punti, finirò la gara. Se fossi stato fuori dai punti, avrei messo giù la moto".

"Perché alla fine non avevo aria fresca e questo è incredibilmente difficile. Come pilota cerchi di rilassarti un po' sui rettilinei, ma non funziona così. Faceva un caldo inimmaginabile, un disastro. E non ha nulla a che fare con la forma fisica, perché anche i piloti ufficiali sono arrivati al limite, e sono super in forma", ha aggiunto l'attuale ventesimo pilota del Campionato del Mondo.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29.10.):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.