Raúl Fernández (15º): "Estava um calor inimaginável".

Raúl Fernández lutou contra as altas temperaturas na Tailândia e terminou em décimo quinto lugar, ainda nos pontos. O piloto da RNF-Aprilia foi claro no final da prova e declarou: "Não podemos correr assim.

Raúl Fernández viveu um Grande Prémio difícil na Tailândia, onde terminou em décimo quinto lugar e ainda apenas nos pontos. Na primeira parte da corrida, o espanhol ainda tinha motivos para estar contente, como referiu depois: "A primeira parte foi muito boa. Arranquei bem e travei um duelo com Fabio Quartararo. Conseguia ver o pódio à minha frente. Mas, para ser honesto, faltou-nos o ritmo para terminar no top-3".

"Mas eu tinha ritmo para terminar em quinto ou sexto," o piloto da RNF Aprilia tem a certeza. Mas depois o calor da sua moto afectou-o. "Temos de melhorar alguma coisa, porque não podemos correr assim", exige o madrileno de 23 anos. "As primeiras dez, onze voltas foram mais ou menos boas, mas depois disso foi ficando cada vez pior e nas últimas cinco voltas senti-me muito, muito mal", descreveu.

E Raúl Fernández confessou: "Estive quase a desistir. Queria parar, mas por respeito à equipa e à Aprilia, que tinha uma moto muito boa desta vez, disse a mim mesmo que, enquanto estivesse nos pontos, ia acabar a corrida. Se tivesse ficado fora dos pontos, teria deitado a mota abaixo."

"Porque no final não tinha ar fresco e isso é incrivelmente difícil. Como piloto, tentamos relaxar um pouco nas rectas, mas não é assim que funciona. Estava um calor inimaginável, um desastre. E não tem nada a ver com a forma física, porque os pilotos de fábrica também chegaram ao limite e estão super em forma", acrescentou o atual vigésimo classificado do Campeonato do Mundo.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.