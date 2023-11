Pol Espargaró: "Tengo muchos problemas con la moto".

Para Pol Espargaró, la carrera del domingo en Buriram fue frustrante. El español del equipo GASGAS Factory Racing Tech3 no consiguió arrancar y cruzó la meta en última posición, en el puesto 18º. Sus compañeros de marca también pasaron apuros, con la excepción de Brad Binder. El sudafricano pudo incluso subir al podio en tercera posición.

Por ello, Binder recibió grandes elogios de Pol Espargaró. Se mostró entusiasmado: "Tengo la sensación de que podrías darle a Brad una moto de Moto2 y sería capaz de ganar carreras en MotoGP. Está a un nivel increíble". Todos los demás pilotos de KTM pasaron apuros en el GP de Tailandia, como revela un vistazo a la tabla de tiempos: con Jack Miller, Augusto Fernández y Pol Espargaró, nada menos que tres pilotos de KTM acabaron al final de la lista de resultados.

"Tengo muchos problemas con esta moto y tengo la sensación de que Augusto sintió lo mismo en carrera. Jack tampoco lo tuvo fácil esta vez", suspiró el menor de los dos hermanos Espargaró, que se perdió las ocho primeras pruebas del Mundial del año por lesión y aún no se encuentra del todo bien. "Las altas temperaturas hacen que las carreras sean mucho más exigentes físicamente y no estoy del todo en forma y preparado para estas condiciones extremas", confesó.

"Pero, sobre todo, no me siento muy cómodo con esta moto. Los cambios que ha sufrido a lo largo del año hacen que ya no pueda ir rápido. Lo intento. Pero si escucho lo que dicen los ingenieros sobre cómo pilotar la moto, me cuesta mucho y no puedo ir rápido", explicó el piloto de 32 años.

"Brad, en cambio, de alguna manera es capaz de frenar más tarde y tener más velocidad en las curvas. Nuestros estilos de pilotaje son muy parecidos, pero él se ha adaptado y quizás se las arregla mejor porque es más joven y está más fresco. Claro que no tiene exactamente la misma moto y quizá eso ayude un poco, pero no creo que sea por eso. En este momento Brad es el único que puede rendir bien, todos los demás tienen dificultades. No digo que la moto esté hecha a su medida, sino que es tan bueno que es rápido con cualquier moto".

Resultado de la carrera de MotoGP, Buriram (29 de octubre):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas atrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.