Pol Espargaró : "J'ai beaucoup de mal avec la moto".

La course de dimanche à Buriram a été frustrante pour Pol Espargaró. L'Espagnol du team GASGAS Factory Racing Tech3 n'a pas réussi à monter en régime et a franchi la ligne d'arrivée en dernière position, à la 18e place. Ses collègues de marque ont également connu des difficultés, à l'exception de Brad Binder. Le Sud-Africain a même pu se réjouir d'une place sur le podium en terminant troisième.

En contrepartie, Binder a reçu les félicitations de Pol Espargaró. Ce dernier s'est montré très enthousiaste : "J'ai l'impression que l'on pourrait donner à Brad une moto de Moto2 et qu'il serait également capable de remporter des courses en MotoGP. Il est d'un niveau incroyable". Tous les autres pilotes KTM ont connu des difficultés lors du GP de Thaïlande, comme le montre la feuille des temps : avec Jack Miller, Augusto Fernández et Pol Espargaró, trois pilotes KTM se sont retrouvés en bas de la liste des résultats.

"J'ai beaucoup de mal avec cette moto et j'ai l'impression que c'était aussi le cas d'Augusto en course. Jack n'a pas eu la partie facile non plus cette fois-ci", soupirait le plus jeune des deux frères Espargaró, qui avait manqué les huit premiers tours du championnat du monde de l'année en raison d'une blessure et qui ne se sent toujours pas très bien. "Les températures caniculaires font que la course est beaucoup plus difficile physiquement et je ne suis pas encore tout à fait en forme physiquement et pas prêt pour ces conditions extrêmes", a-t-il avoué.

"Mais surtout, je ne me sens pas très à l'aise sur cette moto. Les changements qu'elle a subis au cours de l'année font que je ne peux plus rouler vite. J'essaie de le faire. Mais si j'écoute ce que les ingénieurs disent sur la façon de piloter la moto, j'ai beaucoup de mal et je ne peux pas être rapide", a expliqué le pilote de 32 ans.

"Brad, en revanche, est en quelque sorte capable de freiner plus tard et d'avoir plus de vitesse dans les virages. Nos styles de pilotage étaient en fait très similaires, mais il s'est adapté et peut-être qu'il y parvient mieux parce qu'il est plus jeune et plus frais. Bien sûr, il n'a pas exactement la même moto et cela peut aider un peu, mais je ne pense pas que ce soit la raison. Pour l'instant, Brad est le seul à pouvoir réaliser une bonne performance, tous les autres ont du mal. Je ne dis pas que la moto est faite pour lui, je dis plutôt qu'il est tellement bon qu'il est rapide sur n'importe quelle moto".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.