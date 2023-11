Pol Espargaró: "Problemi con la moto".

Per Pol Espargaró la gara di domenica a Buriram è stata frustrante. Lo spagnolo del team GASGAS Factory Racing Tech3 non è riuscito a ingranare e ha tagliato il traguardo all'ultimo posto, in 18ª posizione. Anche i suoi colleghi di marca hanno faticato, ad eccezione di Brad Binder. Il sudafricano è riuscito addirittura a salire sul podio al terzo posto.

Per questo, Binder ha ricevuto grandi elogi da Pol Espargaró. Il quale si è detto entusiasta: "Ho la sensazione che si potrebbe dare a Brad una moto Moto2 e sarebbe in grado di vincere gare in MotoGP. È a un livello incredibile". Tutti gli altri piloti KTM hanno faticato nel GP di Thailandia, come rivela un'occhiata alla classifica dei tempi: con Jack Miller, Augusto Fernández e Pol Espargaró, ben tre piloti KTM sono finiti in fondo alla lista dei risultati.

"Ho molti problemi con questa moto e ho la sensazione che Augusto abbia provato la stessa cosa in gara. Anche Jack non ha avuto vita facile questa volta", ha sospirato il più giovane dei due fratelli Espargaró, che ha saltato le prime otto gare del Campionato del Mondo a causa di un infortunio e non si sente ancora del tutto a posto. "Le temperature calde rendono le gare molto più impegnative dal punto di vista fisico e io non sono ancora pronto per queste condizioni estreme", ha confessato.

"Ma soprattutto non mi sento molto a mio agio su questa moto. I cambiamenti che ha subito nel corso dell'anno non mi permettono più di andare veloce. Ci sto provando. Ma se ascolto quello che dicono gli ingegneri su come guidare la moto, faccio molta fatica e non riesco ad andare veloce", ha spiegato il 32enne.

"Brad, invece, riesce in qualche modo a frenare più tardi e ad avere più velocità in curva. I nostri stili di guida sono molto simili, ma lui si è adattato e forse riesce a gestirli meglio perché è più giovane e fresco. Certo, non ha esattamente la stessa moto e forse questo aiuta un po', ma non credo che sia per questo motivo. Al momento Brad è l'unico che riesce a fare buone prestazioni, tutti gli altri fanno fatica. Non dico che la moto sia fatta su misura per lui, ma piuttosto che è così bravo da essere veloce su qualsiasi moto".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29 ottobre):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.