Pol Espargaró: "Estou a ter muitos problemas com a mota".

Para Pol Espargaró, a corrida de domingo em Buriram foi frustrante. O espanhol da equipa GASGAS Factory Racing Tech3 não conseguiu arrancar e cruzou a linha de chegada em 18º lugar. Os seus colegas de marca também tiveram dificuldades, com exceção de Brad Binder. O sul-africano conseguiu mesmo subir ao pódio em terceiro lugar.

Por este facto, Binder foi muito elogiado por Pol Espargaró. Espargaró disse: "Tenho a sensação de que se pudéssemos dar ao Brad uma moto de Moto2, ele seria capaz de ganhar corridas no MotoGP. Ele está a um nível incrível". Todos os outros pilotos da KTM tiveram dificuldades no GP da Tailândia, como revela uma olhada nas tabelas de tempos: com Jack Miller, Augusto Fernández e Pol Espargaró, nada menos que três pilotos da KTM terminaram no final da lista de resultados.

"Tenho muitos problemas com esta mota e tenho a sensação de que o Augusto sentiu o mesmo na corrida. O Jack também não teve um momento fácil desta vez," suspirou o mais novo dos dois irmãos Espargaró, que falhou as primeiras oito rondas do Campeonato do Mundo do ano devido a lesão e ainda não se sente bem. "As temperaturas quentes tornam as corridas muito mais exigentes do ponto de vista físico e ainda não estou preparado para estas condições extremas", confessou.

"Mas, acima de tudo, não me sinto muito confortável com esta mota. As alterações a que foi sujeita ao longo do ano significam que já não consigo andar depressa. Estou a tentar. Mas se ouvir o que os engenheiros dizem sobre como conduzir a mota, tenho muitas dificuldades e não consigo ser rápido", explicou o piloto de 32 anos.

"O Brad, por outro lado, consegue travar mais tarde e ter mais velocidade nas curvas. Os nossos estilos de pilotagem eram de facto muito semelhantes, mas ele adaptou-se e talvez se safe melhor porque é mais jovem e está mais fresco. Claro que ele não tem exatamente a mesma mota e talvez isso ajude um pouco, mas não creio que seja por causa disso. Neste momento, o Brad é o único que consegue ter um bom desempenho, todos os outros estão a ter dificuldades. Não estou a dizer que a moto é feita à medida dele, mas sim que ele é tão bom que é rápido em qualquer moto."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29 de outubro):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.