Francesco Bagnaia (2e) : "Le bilan est bon".

Francesco Bagnaia s'est battu comme un lion au GP de Thaïlande, mais a dû se contenter de la deuxième place. La victoire est revenue à son rival pour le titre, Jorge Martin, qu'il a tenté de dépasser par une manœuvre audacieuse à deux tours de la fin. Mais la tentative a échoué. Le leader du championnat du monde de l'équipe d'usine Ducati avait néanmoins de bonnes choses à dire.

"C'était l'une des meilleures courses de cette année, pas en termes de résultat, mais c'était amusant", a déclaré le pilote de 26 ans originaire de Turin. Et d'expliquer : "C'était vraiment difficile de gérer le pneu avant, mais je pense que nous avons très bien réussi. J'ai essayé d'être toujours en dehors du sillage et j'ai fait de mon mieux".

"Mais quand j'étais proche d'un adversaire, il était beaucoup plus difficile de freiner fort, pas seulement à cause de la pression, mais aussi à cause de la température. Je pense que le plus gros problème ici était les températures élevées", a ajouté Bagnaia, avant de décrire : "J'ai eu plus de contacts au départ qu'au sprint, mais heureusement, j'ai pu mieux me battre avec le mélange le plus dur. C'est normal qu'il y ait plus de bagarres quand tu pars plus loin, même si la sixième place n'est évidemment pas mauvaise. Mais si j'avais été plus loin devant, les choses auraient été différentes".

A la question de savoir si la bataille pour le championnat du monde allait durer jusqu'à la finale de la saison à Valence, l'Italien a répondu : "On verra. Nous avons abordé les trois courses outre-mer avec une avance de trois points et l'écart est maintenant de 13 points. Le bilan est donc bon. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé mes sensations de pointe. Dans le GP, j'ai pu freiner fort, me battre beaucoup et j'ai été fort tout le week-end. C'est pourquoi je suis très en colère contre le sprint, car j'ai raté mon départ et laissé échapper trop de points alors que j'étais rapide. C'est là que nous devons nous améliorer, sur les premiers tours du sprint et dans la chasse au chrono".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.