Francesco Bagnaia (2.): "L'equilibrio è buono".

Il leader del Campionato del Mondo Francesco Bagnaia ha ottenuto 14 punti in meno del suo rivale Jorge Martin in Thailandia. Tuttavia, si è divertito in gara, come ha sottolineato in seguito. E in vista della lotta al vertice, rimane fiducioso.

Francesco Bagnaia ha lottato come un leone nel GP di Thailandia, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto. La vittoria è andata al suo rivale per il titolo, Jorge Martin, che ha cercato di superare con una manovra audace a due giri dalla fine. Ma il tentativo è fallito. Ciononostante, il leader del campionato mondiale del team Ducati factory ha avuto buone notizie da riferire.

"È stata una delle migliori gare di quest'anno, non in termini di risultato, ma è stata divertente", ha detto il 26enne torinese. E ha spiegato: "È stato molto difficile gestire la gomma anteriore, ma credo che l'abbiamo gestita molto bene. Ho cercato di stare sempre fuori dalla scia e ho fatto del mio meglio".

"Ma quando ero vicino a un avversario, era molto più difficile frenare forte, e non solo per la pressione, ma anche per la temperatura. Credo che il problema più grande qui sia stato il caldo", ha aggiunto Bagnaia, descrivendo: "Ho avuto più toccate in partenza che in volata, ma per fortuna ho potuto lottare meglio con la mescola più dura. È normale che ci sia più lotta quando si parte più indietro, anche se il sesto posto non è male. Ma se fossi stato più avanti, sarebbe stato diverso".

Alla domanda se la lotta per il mondiale durerà fino al finale di stagione a Valencia, l'italiano ha risposto: "Vediamo. Abbiamo iniziato le tre gare oltreoceano con tre punti di vantaggio e ora il distacco è di 13 punti. Quindi il bilancio è positivo. E la cosa positiva è che ho ritrovato il mio massimo feeling. Nel GP sono riuscito a frenare forte, a lottare molto e sono stato forte per tutto il weekend. Per questo sono molto arrabbiato per la volata, perché ho sbagliato la partenza e ho perso troppi punti, anche se ero veloce. È su questo che dobbiamo migliorare, sui primi giri della volata e sui tempi di inseguimento".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.