Francesco Bagnaia (2.º): "O equilíbrio é bom".

O líder do Campeonato do Mundo, Francesco Bagnaia, marcou menos 14 pontos do que o seu rival Jorge Martin na Tailândia. No entanto, divertiu-se na corrida, como sublinhou no final. E com vista à luta pelo topo, continua confiante.

Francesco Bagnaia lutou como um leão no GP da Tailândia, mas teve de se contentar com o segundo lugar no final. A vitória foi para o seu rival pelo título, Jorge Martin, que ele tentou ultrapassar com uma manobra ousada a duas voltas do fim. Mas a tentativa falhou. No entanto, o líder do campeonato do mundo da equipa de fábrica da Ducati tinha coisas boas a relatar.

"Foi uma das melhores corridas deste ano, não em termos de resultado, mas foi divertido", disse o piloto de 26 anos de Turim. E explicou: "Foi muito difícil gerir o pneu dianteiro, mas penso que o conseguimos gerir muito bem. Tentei estar sempre fora do slipstream e dei o meu melhor".

"Mas quando estava perto de um adversário, era muito mais difícil travar a fundo - e não só por causa da pressão, mas também por causa da temperatura. Penso que o maior problema aqui foram as temperaturas quentes", acrescentou Bagnaia, descrevendo: "Tive mais toques no início do que no sprint, mas felizmente consegui lutar melhor com o composto mais duro. É normal que haja mais lutas quando se começa mais atrás, apesar de o sexto lugar não ser mau, claro. Mas se eu estivesse mais à frente, teria sido diferente".

Questionado sobre se a luta pelo campeonato do mundo vai durar até ao final da época em Valência, o italiano disse: "Vamos ver. Começámos as três corridas no estrangeiro com uma vantagem de três pontos e agora a diferença é de 13 pontos. Portanto, o equilíbrio é bom. E o que é bom é que voltei a encontrar a minha melhor sensação. No GP consegui travar forte, lutar muito e estive forte durante todo o fim de semana. É por isso que estou muito zangado com o sprint, porque fiz asneira no arranque e perdi demasiados pontos, apesar de ter sido rápido. É aí que temos de melhorar, nas primeiras voltas do sprint e nos tempos de perseguição."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.