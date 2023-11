Aleix Espargaró (Aprilia): "Soy el piloto número 5".

Aleix Espargaró habló de la peor carrera de su vida el domingo en Buriram debido al calor extremo en la RS-GP, que causó al piloto de Aprilia problemas respiratorios masivos. Para colmo de males, perdió posteriormente su quinto puesto porque la presión de aire de su neumático delantero no superó el mínimo exigido por Michelin por segunda vez esta temporada durante el 50% de las vueltas de carrera.

Más entretenido fue su intenso duelo con Marc Márquez, al menos para los espectadores. "Realmente no disfruté de la lucha", admitió Aleix. "He intentado ser agresivo para ganar la plaza y avanzar porque pensaba que con mi velocidad podía luchar por el podio. He perdido terreno con el duelo. Pero así son las carreras, es parte del juego".

Desde el punto de vista del veterano de 34 años, estuvo demasiado reñido, como confirmó con una sonrisa: "Para mí fue una carrera con demasiado contacto, pero está bien, cuando jugamos, jugamos. Sabe cómo conduzco. No me gusta cuando hay toques. Pero si tiene que ser así, podemos jugar, divertirnos y espero que la gente lo haya disfrutado. Pero perdí tiempo en el proceso. Aun así, mi moto y yo no fuimos lo bastante competitivos para subir al podio. Los cuatro pilotos que han terminado por delante de mí son los cuatro mejores de la temporada, y yo soy el piloto número 5", añadió el quinto clasificado del Campeonato del Mundo, refiriéndose al ganador de Buriram Jorge Martín, al líder del Mundial Pecco Bagnaia, al as de Red Bull KTM Brad Binder y al joven de VR46 Marco Bezzecchi.

En comparación con el GP de Tailandia del año pasado, la actuación del capitán de Aprilia fue, no obstante, un paso adelante, aunque finalmente sólo terminara octavo en la clasificación debido a la penalización de 3 segundos. "Estoy muy contento con mi actuación", reconoció el bicampeón de la temporada. "Si nos fijamos en los otros pilotos de Aprilia y analizamos los resultados que Aprilia obtuvo en Buriram el año pasado, ésta era una de las pistas más difíciles para nosotros. Teniendo en cuenta también las condiciones y el calor que hacía en la moto, ha sido una carrera muy competitiva. Estoy orgulloso de este trabajo. Puedes estar orgulloso, pero no es suficiente. Para mí no es suficiente", afirmó.

En 2022, Aleix Espargaró estuvo mucho tiempo en la lucha por el título con la Aprilia, pero en los Grandes Premios de ultramar en otoño llegó el gran bajón: un cero en Motegi (tras el paso en falso del eco-mapping y el cambio de moto tras la vuelta de calentamiento), un undécimo puesto en la carrera bajo la lluvia de Buriram, un noveno en Phillip Island y un décimo en Sepang fueron los magros resultados de hace un año.

¿Cómo valora el catalán la gira de este año por Asia y Australia hasta el momento? "Me tenéis que juzgar a mí y a mi equipo", manda Aleix por delante en el círculo de periodistas. Pero su conclusión es: "Tengo la sensación de que estamos mucho mejor. El año pasado apenas conseguimos acabar entre los 10 primeros. Ahora en Japón acabé quinto. En India, era quinto cuando tuve la avería del motor. En Buriram, acabé quinto. En Indonesia cometí un error con el neumático, pero casi acabo en la pole. Estoy muy orgulloso de la velocidad, pero quería mejores resultados", concluyó.

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.