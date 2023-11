Aleix Espargaró (Aprilia) : "Je suis le pilote numéro 5".

Aleix Espargaró a parlé de la pire course de sa vie dimanche à Buriram en raison de la chaleur extrême qui régnait sur la RS-GP et qui a causé d'énormes problèmes respiratoires au pilote Aprilia. Pour couronner le tout, il a perdu sa cinquième place après coup parce que, pour la deuxième fois de la saison, la pression de son pneu avant n'était pas supérieure à la valeur minimale prescrite par Michelin pendant les 50 pour cent de tours de course requis.

Son duel intense avec Marc Márquez a été plus divertissant, du moins pour les spectateurs. "Je n'ai pas vraiment apprécié le combat", a reconnu Aleix. "J'ai essayé d'être agressif pour gagner de la place et aller de l'avant, car je pensais que ma vitesse me permettrait de me battre pour le podium. J'ai perdu du terrain avec le duel. Mais c'est la course, cela fait partie du jeu".

Du point de vue du vétéran de 34 ans, c'était un peu trop serré, comme il l'a confirmé en souriant : "Pour moi, c'était trop de sport de contact, mais c'est bon - quand on joue, on joue. Il sait comment je conduis. Je n'aime pas vraiment qu'il y ait des contacts. Mais s'il le faut, nous pouvons aussi jouer, nous amuser et j'espère que les gens ont apprécié. Mais j'ai perdu du temps. Néanmoins, ma moto et moi n'étions pas assez compétitifs pour monter sur le podium. Les quatre pilotes qui ont terminé devant moi sont les quatre meilleurs pilotes de la saison - et je suis le pilote numéro 5", a ajouté le cinquième du championnat du monde en faisant référence au vainqueur de Buriram Jorge Martin, au leader du championnat Pecco Bagnaia, à l'as Red Bull-KTM Brad Binder et à la jeune star VR46 Marco Bezzecchi.

Par rapport au GP de Thaïlande de l'an dernier, la performance du capitaine d'Aprilia a néanmoins constitué un progrès, même s'il n'a finalement terminé qu'en huitième position en raison de la pénalité de trois secondes. "Je suis vraiment content de ma performance", a approuvé le double vainqueur de la saison. "Si l'on regarde les autres pilotes Aprilia et si l'on analyse les résultats d'Aprilia à Buriram l'an dernier, c'était l'un des circuits les plus difficiles pour nous. Si l'on considère aussi les conditions et la chaleur sur la moto, c'était sa course très compétitive. Je suis fier de ce travail. On peut être fier, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas assez pour moi", a-t-il affirmé.

En 2022, Aleix Espargaró s'est longtemps mêlé à la lutte pour le titre au guidon de son Aprilia, mais les GP d'outre-mer de l'automne ont été marqués par une chute vertigineuse : un zéro pointé à Motegi (après un faux pas en éco-mapping et un changement de moto après le tour de chauffe), une 11e place dans la course sous la pluie de Buriram, une 9e place à Phillip Island et une 10e place à Sepang, voilà le maigre résultat obtenu il y a un an.

Comment le Catalan évalue-t-il jusqu'à présent la tournée de cette année en Asie et en Australie ? "C'est à vous de nous juger, moi et mon équipe", a déclaré Aleix aux journalistes. Mais sa conclusion est la suivante : "J'ai le sentiment que nous sommes bien meilleurs. L'année dernière, nous n'avions pas réussi à nous classer dans le top 10. Au Japon, j'ai terminé cinquième. En Inde, j'étais cinquième quand j'ai eu un problème de moteur. A Buriram, j'ai terminé cinquième. En Indonésie, j'ai fait une erreur avec le pneu, mais j'ai failli faire la pole. Je suis très fier de la vitesse, mais je voulais de meilleurs résultats", a-t-il résumé.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.