Aleix Espargaró (Aprilia): "Sono il pilota numero 5".

Per il pilota ufficiale Aprilia Aleix Espargaró, il GP di Thailandia è stato un simbolo della sua stagione del Campionato del Mondo 2023. La velocità è stata buona, ma non è stata sufficiente. Ha anche perso tempo nel duello con Marc Márquez.

Aleix Espargaró ha parlato della peggior gara della sua vita a Buriram domenica scorsa a causa del caldo estremo della RS-GP, che ha causato al pilota dell'Aprilia gravi problemi di respirazione. Come se non bastasse, ha poi perso il quinto posto perché la pressione dell'aria nel suo pneumatico anteriore non era superiore al minimo richiesto da Michelin per la seconda volta in questa stagione per il 50% dei giri di gara.

Più divertente è stato il suo intenso duello con Marc Márquez, almeno per gli spettatori. "Non mi sono divertito molto a lottare", ha ammesso Aleix. "Ho cercato di essere aggressivo per conquistare il posto e andare avanti, pensando che con la mia velocità avrei potuto lottare per il podio. Ho perso terreno durante il duello. Ma queste sono le corse, fanno parte del gioco".

Dal punto di vista del veterano 34enne, la gara è stata un po' troppo combattuta, come ha riconosciuto con un sorriso: "Per me è stata una gara troppo di contatto, ma va bene così: quando giochiamo, giochiamo. Lui sa come guido. Non mi piace molto quando ci si tocca. Ma se deve essere così, possiamo giocare, divertirci e spero che la gente si sia divertita. Ma ho perso tempo. Comunque, io e la mia moto non eravamo abbastanza competitivi per il podio. I quattro piloti che mi hanno preceduto sono i quattro migliori piloti della stagione, e io sono il pilota numero 5", ha aggiunto il quinto classificato del Campionato del Mondo, riferendosi al vincitore di Buriram Jorge Martin, al leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia, all'asso della Red Bull KTM Brad Binder e al giovane della VR46 Marco Bezzecchi.

Rispetto al GP di Thailandia dello scorso anno, la prestazione del capitano dell'Aprilia è stata comunque un passo avanti, anche se alla fine si è piazzato solo ottavo in classifica a causa dei 3 secondi di penalità. "Sono molto contento della mia prestazione", ha dichiarato il due volte vincitore della stagione. "Se si considerano gli altri piloti Aprilia e si analizzano i risultati ottenuti da Aprilia a Buriram lo scorso anno, questa era una delle piste più difficili per noi. Considerando anche le condizioni e il caldo sulla moto, è stata una gara molto competitiva. Sono orgoglioso di questo lavoro. Si può essere orgogliosi, ma non basta. No, non è abbastanza per me", ha affermato.

Nel 2022, Aleix Espargaró è stato a lungo in lotta per il titolo in sella all'Aprilia, ma nei GP d'oltreoceano in autunno è arrivato il grande crollo: uno zero a Motegi (dopo il passo falso dell'eco-mapping e il cambio di moto dopo il giro di riscaldamento), l'11° posto nella gara di Buriram sotto la pioggia, il nono posto a Phillip Island e il decimo posto a Sepang sono stati i magri risultati di un anno fa.

Come giudica il catalano il tour di quest'anno in Asia e Australia? "Dovete giudicare me e la mia squadra", ha detto Aleix davanti ai giornalisti. Ma la sua conclusione è: "Ho la sensazione che stiamo molto meglio. L'anno scorso siamo riusciti a malapena a finire tra i primi 10. Ora in Giappone sono arrivato quinto. Ora in Giappone sono arrivato quinto. In India ero quinto quando ho avuto un guasto al motore. A Buriram sono arrivato quinto. In Indonesia ho commesso un errore con il pneumatico, ma ho sfiorato la pole position. Sono molto orgoglioso della velocità, ma volevo risultati migliori", ha concluso.

Risultato gara MotoGP, Buriram (29.10.):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.