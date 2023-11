Aleix Espargaró (Aprilia): "Sou o piloto número 5".

Para o piloto de fábrica da Aprilia, Aleix Espargaró, o GP da Tailândia foi um símbolo da sua época no Campeonato do Mundo de 2023. A velocidade foi boa, mas também não foi suficiente. Ele também perdeu tempo no duelo com Marc Márquez.

Aleix Espargaró falou da pior corrida da sua vida em Buriram, no domingo, devido ao calor extremo na RS-GP, que causou ao piloto da Aprilia enormes problemas respiratórios. Para piorar a situação, perdeu o quinto lugar porque a pressão de ar no pneu dianteiro não estava acima do mínimo exigido pela Michelin, pela segunda vez esta época, durante os 50 por cento das voltas da corrida.

Mais divertido foi o seu intenso duelo com Marc Márquez - pelo menos para os espectadores. "Não gostei muito da luta", admitiu Aleix. "Tentei ser agressivo para ganhar o lugar e seguir em frente, pensando que com a minha velocidade poderia lutar pelo pódio. Perdi terreno com o duelo. Mas isso é corrida, faz parte do jogo."

Do ponto de vista do veterano de 34 anos, foi um pouco renhido demais, como reconheceu com um sorriso: "Para mim, foi uma corrida de demasiado contacto, mas não faz mal - quando jogamos, jogamos. Ele sabe como eu conduzo. Não gosto muito quando há contacto. Mas se tem de ser assim, podemos brincar, divertir-nos e espero que as pessoas tenham gostado. Mas perdi tempo no processo. Ainda assim, a minha mota e eu não fomos suficientemente competitivos para um pódio. Os quatro pilotos que terminaram à minha frente são os quatro melhores pilotos da época - e eu sou o piloto número 5", acrescentou o quinto classificado do Campeonato do Mundo, referindo-se ao vencedor de Buriram, Jorge Martin, ao líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, ao ás da Red Bull KTM, Brad Binder, e ao jovem da VR46, Marco Bezzecchi.

Comparado com o GP da Tailândia do ano passado, o desempenho do capitão da Aprilia foi, no entanto, um passo em frente, mesmo que tenha acabado por terminar apenas em oitavo na classificação devido à penalização de 3 segundos. "Estou muito contente com o meu desempenho," concordou o duas vezes vencedor da temporada. "Se olharmos para os outros pilotos da Aprilia e analisarmos os resultados que a Aprilia teve em Buriram no ano passado, esta foi uma das pistas mais difíceis para nós. Considerando também as condições e o calor na moto, foi uma corrida muito competitiva. Estou orgulhoso deste trabalho. Podemos estar orgulhosos, mas não é suficiente. Não, não é suficiente para mim", afirmou.

Em 2022, Aleix Espargaró esteve na luta pelo título durante muito tempo com a Aprilia, mas nos GPs do estrangeiro no outono veio a grande queda: um zero em Motegi (depois de uma falha no eco-mapping e troca de moto após a volta de aquecimento), 11º lugar na corrida à chuva em Buriram, nono lugar em Phillip Island e um décimo lugar em Sepang foram os magros resultados de há um ano.

Como é que o catalão avalia a digressão deste ano pela Ásia e Austrália até agora? "Têm de me julgar a mim e à minha equipa", disse Aleix no círculo de jornalistas. Mas a sua conclusão é: "Tenho a sensação de que estamos muito melhor. No ano passado, mal conseguimos terminar entre os 10 primeiros. Agora, no Japão, terminei em quinto. Na Índia, era quinto quando tive a falha de motor. Em Buriram, terminei em quinto. Na Indonésia, cometi um erro com o pneu, mas quase terminei na pole. Estou muito orgulhoso da velocidade, mas queria melhores resultados", concluiu.

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.