Infrazioni alla pressione degli pneumatici: Questi assi della MotoGP sono stati ammoniti

A partire dal GP di Silverstone, è in vigore un catalogo scaglionato di penalità per chi scende al di sotto della pressione minima prescritta, e in Thailandia Aleix Espargaró ha collezionato la prima penalità. In totale sono stati ammoniti nove piloti.

Nella stagione 2023 della MotoGP, la pressione degli pneumatici anteriori sarà monitorata per la prima volta con i sensori dell'unità LDL. In origine, le sanzioni drastiche avrebbero dovuto essere imposte dopo soli tre Gran Premi se non si fosse rispettata la pressione minima prescritta da Michelin.

Questo perché il fornitore francese di pneumatici è convinto che scendere al di sotto del limite possa compromettere la durata del pneumatico. D'altra parte, una pressione inferiore significa maggiore aderenza. Inoltre, i piloti e le squadre sottolineano ripetutamente che non possono e non vogliono partire con una pressione troppo alta, perché la temperatura del pneumatico e quindi la pressione dell'aria nel pneumatico anteriore aumentano rapidamente nel gruppo, il che a sua volta aumenta il rischio di caduta - e il corso della gara è ovviamente difficilmente prevedibile.

In pratica, l'attuazione di questo regolamento si è rivelata complicata, l'introduzione è stata rimandata più volte fino a quando il regolamento è finalmente entrato in vigore con il GP di Silverstone dopo la pausa estiva.

Si applica quanto segue: il valore target per lo pneumatico anteriore, che è stato fissato a 1,88 bar (ma può variare leggermente a seconda della pista), deve essere mantenuto per oltre il 30% del tempo nelle volate (con 15 o meno giri) e per oltre il 50% nei Gran Premi (con più di 15 giri).

Poiché il sistema è nuovo ed è stato introdotto a stagione in corso, non vi è alcuna minaccia di squalifica fino a nuovo avviso. I commissari sportivi della FIM MotoGP hanno invece concordato un sistema di penalità graduale sotto forma di penalità di tempo, che verranno sommate dopo la gara:

1a infrazione: Ammonizione

2a infrazione: 3 secondi di penalità

3a infrazione: 6 secondi di penalità

4a infrazione: 12 secondi di penalità

Nel GP di Catalogna, Maverick Viñales è stato il primo pilota della MotoGP a ricevere un'ammonizione. Nel GP di Thailandia di domenica scorsa è stato il suo compagno di squadra in Aprilia Aleix Espargaró a ricevere per primo una penalità di 3 secondi per la seconda infrazione alla pressione degli pneumatici in questa stagione, facendolo precipitare dal quinto all'ottavo posto in classifica.

Uno scenario che minaccia tutta una serie di assi della MotoGP negli ultimi tre Gran Premi. I commissari sportivi della FIM MotoGP hanno recentemente emesso un richiamo ufficiale nei confronti del vincitore di Buriram e contendente al titolo, Jorge Martin, tra gli altri.

Finora sono state emesse ammonizioni ufficiali per la pressione degli pneumatici nei confronti di:

Maverick Viñales (Aprilia) nella gara del GP di Montmeló.

Dani Pedrosa* (KTM) nella gara del GP di Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) nella gara del GP di Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) nel GP di Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) nella gara del GP di Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) nella gara del GP di Mandalika

Pol Espargaró (KTM) nella gara del GP di Buriram

Jorge Martin (Ducati) nella gara del GP di Buriram

Marc Márquez (Honda) nella gara del GP di Buriram



*= Piloti jolly

Penalità di 3 secondi per la seconda infrazione concessa:

Aleix Espargaró (Aprilia) nella gara del GP di Buriram.