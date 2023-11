Infracções à pressão dos pneus: Estes ases do MotoGP são advertidos

Na temporada de MotoGP de 2023, a pressão dos pneus dianteiros será monitorizada pela primeira vez com sensores unitários da LDL. Originalmente, deveriam ter sido impostas sanções drásticas após apenas três Grandes Prémios se a pressão mínima prescrita pela Michelin não fosse respeitada.

Com efeito, o fornecedor francês está convencido de que uma pressão inferior a este limite pode pôr em perigo a durabilidade do pneu. Por outro lado, menos pressão significa mais aderência. Além disso, os pilotos e as equipas sublinham repetidamente que não podem e não querem começar com uma pressão demasiado elevada, porque a temperatura do pneu e, consequentemente, a pressão do ar no pneu da frente aumentam rapidamente no grupo, o que, por sua vez, aumenta o risco de queda - e o curso da corrida é, naturalmente, dificilmente previsível.

Na prática, a implementação deste regulamento revelou-se complicada, a introdução foi adiada várias vezes até que o regulamento entrou finalmente em vigor com o GP de Silverstone, após a pausa de verão.

Aplica-se o seguinte: o valor-alvo para o pneu dianteiro, que foi fixado em 1,88 bar (mas que pode variar ligeiramente em função da pista), deve ser mantido durante mais de 30% do tempo no sprint (com 15 ou menos voltas) e mais de 50% no Grande Prémio (com mais de 15 voltas).

Uma vez que o sistema é novo e foi introduzido durante uma época em curso, não existe qualquer ameaça de desqualificação até nova ordem. Em vez disso, os Comissários Desportivos da FIM MotoGP concordaram com um sistema de penalização gradual sob a forma de penalizações de tempo, que serão somadas após a corrida:

1ª infração: Advertência

2ª infração: penalização de 3 segundos

3ª infração: 6 segundos de penalização

4ª infração: penalização de 12 segundos

No GP da Catalunha, Maverick Viñales foi o primeiro piloto de MotoGP a receber uma advertência. No GP da Tailândia, no passado domingo, foi o seu colega de equipa da Aprilia, Aleix Espargaró, o primeiro a receber uma penalização de 3 segundos por tempo devido a uma segunda infração à pressão dos pneus esta época, fazendo-o cair do quinto para o oitavo lugar na classificação.

Um cenário que ameaça toda uma série de ases do MotoGP nos últimos três Grandes Prémios. Os Comissários Desportivos da FIM MotoGP emitiram recentemente um aviso oficial contra o vencedor de Buriram e candidato ao título Jorge Martin, entre outros.

Até à data, foram emitidos avisos oficiais sobre a pressão dos pneus a:

Maverick Viñales (Aprilia) na corrida do GP de Montmeló.

Dani Pedrosa* (KTM) na corrida do GP de Misano

Franco Morbidelli (Yamaha) na corrida do GP de Mandalika

Raúl Fernández (Aprilia) na corrida do GP de Mandalika

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Mandalika

Marco Bezzecchi (Ducati) na corrida do GP de Mandalika

Pol Espargaró (KTM) na corrida do GP de Buriram

Jorge Martin (Ducati) na corrida do GP de Buriram

Marc Márquez (Honda) na corrida do GP de Buriram



*= Pilotos "wildcard

Concedida uma penalização de 3 segundos pela segunda infração:

Aleix Espargaró (Aprilia) na corrida do GP de Buriram.