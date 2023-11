Valentino Rossi participa no teste de estreia do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos

O nove vezes campeão do mundo de motociclismo vai fazer uma excursão ao Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) no próximo fim de semana. No teste de estreia no Bahrein, "Il Dottore" vai sentar-se num protótipo LMP2.

Valentino Rossi alcançou o estatuto de lenda do desporto motorizado em duas rodas - nove títulos de campeão do mundo falam por si. Depois de terminar a sua carreira ativa no motociclismo, passou para o automobilismo a tempo inteiro em 2022. Aí competiu primeiro com um Audi e depois com um BMW na categoria GT3. Agora vem o próximo passo - pelo menos em termos de um test drive.

Pois Rossi vai participar no teste de estreantes do FIA WEC no circuito do Bahrein no próximo domingo (5 de novembro de 2023), ao volante de um Oreca 07 (motor V8 naturalmente aspirado com 4,2 litros de cilindrada e cerca de 540 cv) da classe LMP2. LMP2 significa Le Mans Prototype 2 e é a categoria imediatamente abaixo dos hipercarros da categoria rainha.

O Oreca será conduzido pela equipa belga WRT, pela qual Rossi também correu a todo o gás em GT3 nos últimos dois anos. O programa de corridas de Valentino Rossi para a época de 2024 ainda não é claro. Recentemente, o piloto de 44 anos expressou repetidamente o seu interesse no FIA WEC e também gostaria de participar nas 24 Horas de Le Mans.

No entanto, "Il Dottore" não poderá disputar a época completa do WEC com um LMP2. A classe do veículo será definida para as corridas normais do WEC no próximo ano e só será permitida no WEC para as 24 Horas de Le Mans. Por outro lado, os carros de corrida GT3 serão uma novidade no FIA WEC em 2024, com os quais a superestrela ganhou muita experiência nos últimos dois anos, como é sabido. A equipa de corridas belga WRT gostaria de colocar dois BMW M4 GT3 no WEC em 2024 - talvez até com Rossi no cockpit.