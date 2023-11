Stefan Bradl advierte a "Diggia": "Pan duro en estos momentos".

Stefan Bradl probó en Jerez el martes y el miércoles de esta semana, centrado en la temporada 2024. Con vistas al próximo año, la segunda plaza en el equipo oficial Repsol Honda junto a Joan Mir sigue en el aire. El candidato más prometedor -también por falta de alternativas- es actualmente Fabio Di Giannantonio, que tiene que hacer sitio a Marc Márquez en el Gresini Racing.

En su primer año y medio en la categoría reina, el romano de 25 años apenas ha destacado, con la excepción de su pole position en el GP de Italia 2022 en Mugello (en condiciones especiales sobre una pista medio mojada), pero recientemente ha dado la campanada con el cuarto puesto en Mandalika y sobre todo el tercero en Phillip Island.

¿Cómo valora Stefan Bradl a Fabio "Diggia" Di Giannantonio? "Viene de la Ducati, que es muy fácil de usar", sentencia el piloto probador de Honda en conversación con SPEEDWEEK.com. "No lo sé, pero si se da el caso de que venga al equipo oficial de Honda, será un gran reto para él. Entonces se verá si está a la altura. Pero si lo acepta, o si aprovecha esa oportunidad, tiene que ser consciente de que en estos momentos es difícil."

Con el cambio a la RC213V, ¿confía más el alemán en un piloto joven o en un hombre experimentado como Johann Zarco, que procede del Pramac y ha firmado por dos años con LCR? "No se puede decir así", responde el bávaro de 33 años. "O es una oportunidad, el piloto joven no piensa tanto y no tiene tanta experiencia en otra moto. Se limita a pilotar y eso puede funcionar. Pero con Zarco también se da el caso de que con la experiencia puede decir: 'En Ducati lo hicieron así o asá, prueba esto una vez'. Así que puede tener cierta influencia en el desarrollo a largo plazo".

"Diggia definitivamente sabe algunas cosas de Ducati, pero tampoco sabe nada más y todavía es relativamente joven. A veces es rápido, pero quizás ni siquiera sabe por qué lo es", reflexionó Bradl. "Al final, tendremos que ver si ocurre y cómo lo hará. La moto que tenemos en este momento no está al nivel de la Ducati".

La Desmosedici GP es claramente más fácil de usar. "Todos los pilotos, con diferentes estilos de pilotaje, son razonablemente rápidos con ella. Tres pilotos Ducati están por delante en el campeonato, ganando carrera tras carrera con diferentes pilotos", enumera Bradl. "Por supuesto, los favoritos del Campeonato del Mundo han cristalizado ahora un poco porque la confianza en sí mismos, el ímpetu y la autoconfianza están ahí. Eso también juega un papel en la mente".

En cambio, con la RC213V es diferente: "Con la Honda, Marc hace lo que puede. Tiene un talento excepcional y aún así sólo terminó P15 en Australia. En Tailandia hizo una carrera sensacional y terminó sexto. También hay que tener en cuenta la carcasa dura del neumático trasero, que nos favorece un poco", añadió Bradl. "Se ha convertido en algo muy específico, pero la Ducati funciona básicamente en todas partes y diferentes pilotos con diferentes estilos de pilotaje pueden ganar carreras o acabar en el podio con ella. Con Honda, en cambio, es imposible".

Sólo Marc Márquez, aunque con sólo tres fines de semana de carrera en el box del Repsol Honda, está sacando actualmente el máximo rendimiento a la RC213V. "Sí, el máximo es lo que está demostrando Marc", coincidió Bradl. "Todavía se puede ver lo dispuesto que está a asumir riesgos. Y se puede ver que Mir está constantemente en el morro. No es que lo haga a propósito, sino porque simplemente no tiene feeling".

Es un problema que el bávaro también conoce muy bien. "Lo sé desde hace mucho tiempo. Y por eso en condiciones meteorológicas como las de Jerez no hay razón para que se me ocurra arriesgar", se refería a las manchas de humedad en el Circuito de Jerez tras la lluvia del martes por la tarde, que limitó en parte el trabajo de pruebas de los últimos días. "Porque estoy seguro de que eso nos haría retroceder. Podría hacerme daño, el programa de pruebas se iría al traste por completo... Tengo que asegurarme de ser rápido, pero hacer un tiempo de vuelta sólo para que quede bien en la tabla, eso es cero".