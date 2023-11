Stefan Bradl met en garde "Diggia" : "C'est dur en ce moment".

SPEEDWEEK.com a demandé à Stefan Bradl ce qu'il pensait du possible successeur de Márquez, Fabio Di Giannantonio. Une chose est sûre : la Ducati est plus facile à utiliser que la Honda actuelle.

Stefan Bradl a effectué des essais à Jerez mardi et mercredi de cette semaine en vue de la saison 2024, la deuxième place au sein de l'équipe d'usine Repsol-Honda étant encore à pourvoir aux côtés de Joan Mir en vue de l'année prochaine. Fabio Di Giannantonio, qui doit céder sa place à Marc Márquez chez Gresini Racing, est actuellement le candidat le plus prometteur, notamment en raison du manque d'alternatives.

Le Romain de 25 ans n'a guère marqué les esprits au cours de sa première année et demie dans la catégorie reine, à l'exception de sa pole position au GP d'Italie 2022 au Mugello (dans des conditions particulières sur une piste semi-humide), mais il s'est récemment illustré avec une quatrième place à Mandalika et surtout une troisième place à Phillip Island.

Que pense Stefan Bradl de Fabio "Diggia" Di Giannantonio ? "Il vient de la Ducati, qui est très conviviale", a prévenu le pilote essayeur Honda lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Je ne sais pas, mais s'il devait arriver qu'il intègre l'équipe d'usine Honda, ce serait un énorme défi pour lui. On verra alors s'il est à la hauteur. Mais s'il se lance dans cette aventure ou s'il saisit cette opportunité, il doit déjà être conscient que c'est un travail difficile pour le moment".

En passant à la RC213V, l'Allemand fait-il plus confiance à un jeune pilote ou à un homme d'expérience comme Johann Zarco, qui vient de Pramac et a signé pour deux ans chez LCR ? "On ne peut pas dire ça comme ça", a répondu le Bavarois de 33 ans. "Soit c'est une chance - le jeune pilote ne réfléchit pas autant et n'a pas non plus autant d'expérience sur une autre moto. Il roule simplement et cela peut fonctionner. Mais dans le cas de Zarco, avec l'expérience, il se peut aussi qu'il se dise : 'Chez Ducati, on a fait comme ceci ou comme cela, essayez ça une fois'. Il peut donc influencer un peu le développement à plus long terme".

"Diggia sait certainement aussi certaines choses de la Ducati, mais il ne connaît rien d'autre non plus et il est encore relativement jeune. Parfois, il est rapide, mais peut-être ne sait-il pas pourquoi il est rapide", a expliqué Bradl. "Nous verrons bien à la fin si c'est le cas et comment il se comportera. La moto que nous avons actuellement n'est justement pas au niveau de la Ducati".

La Desmosedici GP est clairement plus conviviale. "Tous les pilotes avec des styles de pilotage différents sont maintenant raisonnablement rapides avec elle. Trois pilotes Ducati sont en tête du championnat, ils gagnent course après course avec différents pilotes", énumère Bradl. "Bien sûr, les favoris du championnat du monde se sont un peu cristallisés parce que la confiance, l'élan et l'évidence sont là. Cela joue aussi un rôle dans la tête".

En revanche, la situation est différente avec la RC213V : "Avec la Honda, Marc fait ce qu'il sait faire. C'est un talent exceptionnel et il ne termine pourtant qu'en 15e position en Australie. En Thaïlande, il a fait une course sensationnelle qui lui permet de se classer sixième. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y avait là-bas une carcasse dure sur le pneu arrière, ce qui nous convient un peu", a complété Bradl. "C'est devenu très spécifique, mais la Ducati fonctionne partout et différents pilotes avec des styles de pilotage différents peuvent gagner des courses ou monter sur le podium. Avec Honda, en revanche, c'est impossible".

Seul Marc Márquez, qui n'a pourtant plus que trois week-ends de course à passer dans le box de Repsol-Honda, tire actuellement le maximum de la RC213V. "Oui, c'est le maximum que Marc montre", a déclaré Bradl. "On voit bien qu'il est toujours prêt à prendre des risques. Et on voit bien que Mir se fait toujours avoir. Ce n'est pas comme s'il le faisait exprès, mais parce qu'il n'a tout simplement pas de sensations".

Un problème que le Bavarois connaît également très bien. "Je le sais depuis longtemps. Et c'est pourquoi, dans des conditions météorologiques comme celles de Jerez, il n'y a aucune raison pour moi de ne serait-ce que penser à prendre un risque", a-t-il fait référence aux endroits humides du Circuito de Jerez après la pluie de mardi après-midi, qui a partiellement limité le travail de test des jours précédents. "Parce que je sais très bien que cela ne ferait que nous faire reculer. Je pourrais me faire mal, le programme d'essais serait complètement chamboulé... Je dois déjà m'assurer d'être rapide, mais faire un temps au tour juste pour que ça fasse bien sur le tableau, ça ne sert tout simplement à rien".