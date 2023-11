Stefan Bradl avverte "Diggia": "Pane duro al momento".

Stefan Bradl ha effettuato dei test a Jerez martedì e mercoledì di questa settimana, concentrandosi sulla stagione 2024. In vista del prossimo anno, il secondo posto nel team Repsol Honda factory accanto a Joan Mir è ancora in palio. Il candidato più promettente - anche per mancanza di alternative - è attualmente Fabio Di Giannantonio, che deve fare spazio a Marc Márquez al Gresini Racing.

Nel suo primo anno e mezzo nella classe regina, il 25enne romano non ha quasi mai messo in luce nulla, con l'eccezione della pole position al GP d'Italia 2022 al Mugello (in condizioni particolari su pista semibagnata), ma di recente si è messo in luce con il quarto posto a Mandalika e soprattutto con il terzo posto a Phillip Island.

Come valuta Stefan Bradl Fabio "Diggia" Di Giannantonio? "Viene dalla Ducati, che è molto facile da usare", ha detto il collaudatore della Honda in una conversazione con SPEEDWEEK.com. "Non lo so, ma se dovesse passare al team ufficiale Honda, sarebbe una grande sfida per lui. Allora si vedrà se è all'altezza. Ma se accetta, o se coglie questa opportunità, deve essere consapevole che al momento è una sfida difficile".

Con il passaggio alla RC213V, il tedesco si fida di più di un pilota giovane o di un uomo esperto come Johann Zarco, che proviene dalla Pramac e ha firmato per due anni con LCR? "Non si può dire così", ha risposto il 33enne bavarese. "O è un caso - il giovane pilota non pensa molto e non ha molta esperienza su un'altra moto. Si limita a guidare e questo può funzionare. Ma con Zarco c'è anche il caso che con l'esperienza possa dire: 'Alla Ducati hanno fatto così o così, provaci una volta'. Quindi può avere una certa influenza sullo sviluppo a lungo termine".

"Diggia sa sicuramente alcune cose della Ducati, ma non sa nient'altro ed è ancora relativamente giovane. A volte è veloce, ma forse non sa nemmeno perché lo è", ha pensato Bradl. "Alla fine, dovremo vedere se succederà e come si comporterà. La moto che abbiamo al momento non è al livello della Ducati".

La Desmosedici GP è chiaramente più facile da usare. "Tutti i piloti con stili di guida diversi sono ragionevolmente veloci su questa moto. Tre piloti Ducati sono in testa al campionato, vincendo gara dopo gara con piloti diversi", elenca Bradl. "Naturalmente, i favoriti del Campionato del Mondo si sono un po' cristallizzati, perché la fiducia in se stessi, lo slancio e l'autostima sono presenti. Anche questo gioca un ruolo nella mente".

D'altra parte, con la RC213V è diverso: "Con la Honda, Marc fa quello che può. È un talento eccezionale, eppure in Australia è arrivato solo P15. In Thailandia ha fatto una gara sensazionale e si è piazzato sesto. Il fatto che la carcassa dura fosse presente sul pneumatico posteriore, che ci si addice un po', è un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione", ha aggiunto Bradl. "È diventata molto specifica, ma la Ducati funziona praticamente ovunque e piloti diversi con stili di guida diversi possono vincere gare o finire sul podio con questa moto. Con la Honda, invece, è impossibile".

Solo Marc Márquez, anche se con soli tre weekend di gara rimasti nel box Repsol Honda, sta attualmente ottenendo il massimo dalla RC213V. "Sì, il massimo è quello che sta dimostrando Marc", concorda Bradl. "Si può ancora vedere quanto sia disposto a rischiare. E si vede che Mir è costantemente sul filo del rasoio. Non lo fa apposta, ma semplicemente perché non ha feeling".

È un problema che anche il bavarese conosce molto bene. "Lo so da molto tempo. Ed è per questo che in condizioni climatiche come quelle di Jerez non c'è motivo per cui io possa anche solo pensare di rischiare", ha detto riferendosi alle chiazze di umidità sul Circuito di Jerez dopo la pioggia di martedì pomeriggio, che hanno in parte limitato il lavoro di prova dei giorni scorsi. "Perché so per certo che questo ci farebbe solo retrocedere. Potrei farmi male, il programma di test verrebbe completamente vanificato... Devo assicurarmi di essere veloce, ma fare un tempo sul giro solo per far apparire un buon risultato sulla tabella, questo è semplicemente zero".