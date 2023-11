Stefan Bradl avisa "Diggia": "Pão duro neste momento".

Stefan Bradl testou em Jerez na terça e quarta-feira desta semana, concentrando-se na temporada de 2024. Com vista ao próximo ano, o segundo lugar na equipa de fábrica da Repsol Honda, ao lado de Joan Mir, ainda está em aberto. O candidato mais promissor - também devido à falta de alternativas - é atualmente Fabio Di Giannantonio, que tem de dar lugar a Marc Márquez na Gresini Racing.

Nos seus primeiros um ano e meio na categoria rainha, o romano de 25 anos quase não teve nenhum destaque, com exceção da pole position no GP de Itália de 2022, em Mugello (em condições especiais numa pista meio húmida), mas recentemente conseguiu um quarto lugar em Mandalika e, especialmente, um terceiro lugar em Phillip Island.

Como é que Stefan Bradl avalia Fabio "Diggia" Di Giannantonio? "Ele vem da Ducati, que é muito fácil de usar", disse o piloto de testes da Honda em conversa com o SPEEDWEEK.com. "Não sei, mas se acontecer que ele venha para a equipa de fábrica da Honda, será um enorme desafio para ele. Aí veremos se ele está à altura. Mas se ele aceitar, ou se correr esse risco, tem de estar ciente de que é um desafio difícil neste momento."

Com a mudança para a RC213V, o alemão confia mais num jovem piloto ou num homem experiente como Johann Zarco, que vem da Pramac e assinou por dois anos com a LCR? "Não se pode dizer isso assim", respondeu o bávaro de 33 anos. "Ou é uma oportunidade - o jovem piloto não pensa muito e não tem tanta experiência noutra moto. Ele apenas pilota e isso pode funcionar. Mas com Zarco também acontece que, com a sua experiência, ele pode dizer: 'Na Ducati fizeram isto desta ou daquela forma, experimentem isto uma vez'. Assim, ele pode ter alguma influência no desenvolvimento a longo prazo."

"Diggia sabe definitivamente algumas coisas da Ducati, mas também não sabe mais nada e ainda é relativamente jovem. Por vezes é rápido, mas talvez nem sequer saiba porque é que é rápido", disse Bradl. "No final, teremos de ver se isso acontece e como é que ele se vai sair. A moto que temos neste momento não está ao nível da Ducati."

A Desmosedici GP é claramente mais fácil de utilizar. "Todos os pilotos com diferentes estilos de condução são razoavelmente rápidos com ela agora. Três pilotos da Ducati estão à frente no campeonato, vencendo corrida após corrida com pilotos diferentes", enumera Bradl. "Claro que os favoritos do Campeonato do Mundo já se cristalizaram um pouco porque a auto-confiança, o ímpeto e a auto-confiança estão lá. Isso também desempenha um papel importante na mente".

Por outro lado, é diferente com a RC213V: "Com a Honda, Marc faz o que pode. Ele é um talento excecional e ainda assim só terminou em P15 na Austrália. Na Tailândia fez uma corrida sensacionalmente boa e terminou em sexto. O facto de a carcaça dura estar presente no pneu traseiro, que nos convém um pouco, é algo que também temos de ter em conta", acrescentou Bradl. "Tornou-se muito específico, mas a Ducati funciona basicamente em todo o lado e diferentes pilotos com diferentes estilos de condução podem ganhar corridas ou terminar no pódio com ela. Com a Honda, por outro lado, é impossível."

Apenas Marc Márquez, embora com apenas três fins-de-semana de corrida na box da Repsol Honda, está atualmente a tirar o máximo partido da RC213V. "Sim, o máximo é o que Marc está a mostrar", concordou Bradl. "Ainda se pode ver como ele está disposto a correr riscos. E podemos ver que o Mir está constantemente a controlar. Não é que ele o faça de propósito, mas porque simplesmente não tem sensibilidade".

É um problema que o bávaro também conhece muito bem. "Há muito tempo que sei disso. E é por isso que em condições climatéricas como as de Jerez não há razão para pensar sequer em correr riscos", referiu-se às manchas de humidade no Circuito de Jerez após a chuva de terça-feira à tarde, que restringiu parcialmente o trabalho de testes dos últimos dias. "Porque sei com certeza que isso só nos iria fazer retroceder. Podia magoar-me, o programa de testes seria completamente deitado por terra... Tenho de me certificar que sou rápido, mas fazer uma volta só para ficar bem na tabela, isso é zero."