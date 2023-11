Alex Márquez: "2024 decisivo para Marc y para mí".

Alex Márquez, él mismo bicampeón del mundo (Moto3 2014/Moto2 2019), normalmente prefiere no hablar demasiado de su hermano y ocho veces campeón del mundo Marc en las entrevistas. Pero desde que serán compañeros de equipo en el Gresini Racing en 2024, el tema sale ahora inevitablemente más a menudo.

Para su patrocinador Estrella Galicia 0,0, el español de 27 años respondió a algunas preguntas sobre la futura situación en el box de Gresini Ducati, empezando por el trazado. Porque en realidad los dos hermanos Márquez prefieren la mitad derecha del box.

"2024 debería ser un buen año. Ya fuimos compañeros de equipo en 2020, pero debido a su grave lesión en la parte superior del brazo no estuvimos juntos mucho tiempo. En la vida, sin embargo, a veces tienes una segunda oportunidad y creo que esta es una muy buena oportunidad. Creo que él también se sentirá cómodo, como yo desde el primer momento", comenta Alex entusiasmado sobre el ambiente en Gresini Racing.

"Por supuesto que bromeamos entre nosotros, especialmente sobre quién trabajará en cada lado del box", sonríe el Márquez más joven. "Pero en realidad eso ya está decidido: él cambiará de lado y trabajará en el izquierdo. Llevo un año en el equipo y también Nadia, la dueña del equipo, ya me ha dicho: 'Hasta ahora has estado en el lado derecho y no vas a ir a ninguna parte'".

"Bromas aparte, será un año crucial para los dos, un año importante porque él es ocho veces campeón del mundo y estará en el mismo box. Espero que sea rápido. Cuanto antes lo sea, antes podré beneficiarme de ello", subraya Alex. "Estoy deseando que pruebe la moto y me dé su opinión. Siempre dicen que tu compañero de equipo es tu primer rival y es verdad, pero ese vínculo y esa rivalidad también te ayudan a progresar."

Alex Márquez también se imagina entonces que, idealmente, ambos pilotos del Gresini-Ducati estarán luchando por el título de Campeón del Mundo de 2024. "Espero que sea así. Como he dicho, será un año muy importante para mí, el segundo con la misma moto y en el mismo equipo, así que tendré que intentar hacer grandes cosas. Creo que tengo la velocidad. Sólo necesito ser más sólido y cometer menos errores. Si conseguimos empezar bien el año, ¿por qué no luchar por ello?".

Sin embargo, el actual undécimo clasificado del Mundial también añadió: "Yo no hablaría tanto del título porque una temporada siempre es larga y hay que tener en cuenta muchos aspectos, pero quiero estar constantemente entre los cinco primeros e intentar acabar entre los tres primeros del Mundial a final de año."

