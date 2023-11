Alex Márquez : "2024 est décisif pour Marc et moi".

Alex Márquez, lui-même double champion du monde (Moto3 2014/Moto2 2019), préfère généralement ne pas trop parler de son frère Marc, octuple champion du monde, lors des interviews. Mais comme ils seront coéquipiers chez Gresini Racing en 2024, le sujet revient inévitablement sur le tapis.

Pour son sponsor Estrella Galicia 0,0, l'Espagnol de 27 ans a répondu à quelques questions sur la situation future dans le box Gresini Ducati, à commencer par la répartition de l'espace. En effet, les deux frères Márquez préfèrent la moitié droite du box.

"2024 devrait être une bonne année. Nous étions déjà coéquipiers en 2020, mais à cause de sa grave blessure à l'humérus, nous ne sommes pas restés longtemps ensemble. Mais dans la vie, on a parfois une deuxième chance et je pense que c'est une très bonne opportunité. Je pense que lui aussi se sentira à l'aise, comme cela a été le cas pour moi dès le premier instant", déclare Alex, ravi de l'ambiance qui règne chez Gresini Racing.

"Bien sûr, nous plaisantons entre nous, notamment sur qui travaillera de quel côté du box", sourit le cadet Márquez. "Mais en fait, c'est déjà réglé : il changera de côté et travaillera sur le côté gauche. Je suis dans l'équipe depuis un an et même Nadia, la propriétaire de l'équipe, m'a déjà dit : 'Tu étais jusqu'à présent du côté droit et tu n'iras nulle part'".

"Au-delà de ces plaisanteries, ce sera une année décisive pour nous deux - une année importante parce qu'il est huit fois champion du monde et qu'il sera dans le même box. J'espère qu'il sera rapidement rapide. Plus vite il le sera, plus vite je pourrai en profiter", a souligné Alex. "J'ai hâte qu'il teste la moto et qu'il me donne son avis. On dit toujours que le coéquipier est le premier rival et c'est vrai, mais cette complicité et cette rivalité t'aident aussi à progresser".

Alex Márquez peut alors imaginer que, dans l'idéal, les deux pilotes Gresini-Ducati se battront pour le titre de champion du monde 2024. "J'espère que ce sera le cas. Comme je l'ai dit, ce sera une année très importante pour moi, la deuxième avec la même moto et dans la même équipe, je devrai donc essayer de faire de grandes choses. Je pense que j'ai la vitesse nécessaire. Je dois juste devenir plus solide et faire moins d'erreurs. Si nous parvenons à bien commencer l'année, pourquoi ne pas nous battre pour cela" ?

L'actuel onzième du championnat a toutefois ajouté : "Je ne parlerais pas trop de titre parce qu'une saison est toujours longue et qu'il faut prendre en compte de nombreux aspects, mais je veux être constant dans le top 5 et essayer de finir dans le top 3 du championnat à la fin de l'année".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.