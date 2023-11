Alex Márquez: "2024 decisivo per me e Marc".

Alex Márquez, a sua volta due volte campione del mondo (Moto3 2014/Moto2 2019), di solito preferisce non parlare troppo del fratello e otto volte campione del mondo Marc nelle interviste. Ma da quando saranno compagni di squadra al Gresini Racing nel 2024, l'argomento viene inevitabilmente sollevato più spesso.

Per il suo sponsor Estrella Galicia 0,0, il 27enne spagnolo ha risposto ad alcune domande sulla futura situazione nel box Gresini-Ducati, a partire dal layout. Perché in realtà entrambi i fratelli Márquez preferiscono la metà destra del box.

"Il 2024 dovrebbe essere un buon anno. Eravamo già compagni di squadra nel 2020, ma a causa del suo grave infortunio alla parte superiore del braccio non siamo stati insieme a lungo. Nella vita, però, a volte si ha una seconda possibilità e credo che questa sia un'ottima occasione. Penso che anche lui si sentirà a suo agio, come mi sono sentito io dal primo momento", racconta Alex entusiasta dell'atmosfera che si respira al Gresini Racing.

"Naturalmente scherziamo tra di noi, soprattutto su chi lavorerà su quale lato del box", sorride il più giovane Márquez. "Ma in realtà è già tutto deciso: cambierà lato e lavorerà sul lato sinistro. Sono con la squadra da un anno e anche Nadia, la proprietaria del team, mi ha già detto: 'Finora sei stato sul lato destro e non andrai da nessuna parte'".

"A parte le battute, sarà un anno cruciale per entrambi, un anno importante perché lui è un otto volte campione del mondo e sarà nello stesso box. Spero che sia veloce. Prima lo sarà, prima potrò beneficiarne", ha sottolineato Alex. "Non vedo l'ora che provi la moto e mi dia la sua opinione. Si dice sempre che il tuo compagno di squadra è il tuo primo rivale ed è vero, ma questo legame e questa rivalità ti aiutano anche a progredire".

Alex Márquez può quindi anche immaginare che, idealmente, entrambi i piloti Gresini-Ducati lotteranno per il titolo mondiale del 2024. "Spero che sia così. Come ho detto, sarà un anno molto importante per me, il secondo con la stessa moto e nella stessa squadra, quindi dovrò cercare di fare grandi cose. Penso di avere la velocità necessaria. Devo solo diventare più solido e fare meno errori. Se riusciamo a iniziare bene l'anno, perché non dovremmo lottare?".

Tuttavia, l'attuale undicesimo pilota del Campionato del Mondo ha anche aggiunto: "Non parlerei tanto di titolo perché una stagione è sempre lunga e bisogna considerare molti aspetti, ma voglio essere costantemente nella top-5 e cercare di finire nella top-3 del Campionato del Mondo alla fine dell'anno".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.