Alex Márquez: "2024 é decisivo para Marc e para mim".

Alex Márquez, ele próprio bicampeão mundial (Moto3 2014/Moto2 2019), prefere normalmente não falar muito sobre o seu irmão e octacampeão mundial Marc em entrevistas. Mas desde que serão companheiros de equipa na Gresini Racing em 2024, o tema está agora inevitavelmente a surgir com mais frequência.

Para o seu patrocinador Estrella Galicia 0,0, o espanhol de 27 anos respondeu a algumas perguntas sobre a futura situação nas boxes da Gresini-Ducati - a começar pelo traçado. Porque, de facto, ambos os irmãos Márquez preferem a metade direita da box.

"2024 deve ser um bom ano. Já fomos companheiros de equipa em 2020, mas devido à sua grave lesão no braço não estivemos juntos durante muito tempo. Na vida, porém, por vezes temos uma segunda oportunidade e penso que esta é uma oportunidade muito boa. Penso que ele também se vai sentir confortável, tal como eu me senti desde o primeiro momento", diz Alex entusiasmado com o ambiente na Gresini Racing.

"Claro que brincamos entre nós, especialmente sobre quem vai trabalhar de que lado da box", sorriu o mais novo Márquez. "Mas, na verdade, isso já está decidido: ele vai mudar de lado e trabalhar no lado esquerdo. Estou com a equipa há um ano e a Nadia, a dona da equipa, já me disse: 'Até agora tens estado do lado direito e não vais a lado nenhum'."

"Tirando essas piadas, vai ser um ano crucial para nós os dois - um ano importante porque ele é oito vezes campeão do mundo e vai estar na mesma box. Espero que ele seja rápido. Quanto mais cedo o for, mais cedo poderei beneficiar com isso", sublinhou Alex. "Estou ansioso para que ele teste a mota e me dê a sua opinião. Dizem sempre que o nosso companheiro de equipa é o nosso primeiro rival e isso é verdade, mas essa ligação e essa rivalidade também nos ajudam a progredir."

Alex Márquez também pode imaginar que, idealmente, ambos os pilotos da Gresini-Ducati estarão a lutar pelo título do Campeonato do Mundo de 2024. "Espero que seja assim. Como disse, vai ser um ano muito importante para mim, o segundo com a mesma moto e na mesma equipa, por isso vou ter de tentar fazer grandes coisas. Penso que tenho a velocidade necessária. Só preciso de me tornar mais sólido e cometer menos erros. Se conseguirmos começar bem o ano, porque é que não havemos de lutar pelo título?"

No entanto, o atual décimo primeiro classificado do Campeonato do Mundo também acrescentou: "Eu não falaria tanto sobre o título porque uma temporada é sempre longa e você tem que considerar muitos aspectos, mas eu quero estar consistentemente no top-5 e tentar terminar no top-3 do Campeonato do Mundo no final do ano."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.