Les usines sont d'accord : le championnat du monde MotoGP 2027 avec 850 cm3

Dans le championnat du monde MotoGP, on a roulé avec 990 cc de 2002 à fin 2006, puis avec 800 cc pendant cinq ans, et avec 1000 cc depuis 2012. En 2027, il y aura à nouveau une réduction de la cylindrée.

Lors du GP d'Autriche à la mi-août, le directeur de course de Ducati Gigi Dall'Igna, interrogé par SPEEDWEEK.com sur la possibilité de trouver un accord entre les cinq constructeurs sur l'idée de réduire la cylindrée du MotoGP de 1000 à 850 cc pour 2027, a déclaré avec un léger sourire : "Trois constructeurs et demi sont pour...".

La "moitié" des constructeurs était la société Pierer Mobility AG avec les marques KTM, Husqvarna et GASGAS, qui s'entêtait alors à obtenir de Dorna deux créneaux MotoGP supplémentaires en échange de concessions dans ce domaine. Le refus clair et net est venu du CEO d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, qui souhaite obtenir la réduction de la puissance du moteur en augmentant l'alésage (désormais 81 mm maximum) et en conservant les 1000 cm3 afin de limiter les coûts de développement de nouvelles pièces de puissance.

"Nous n'avons pas obtenu les deux créneaux, mais nous sommes quand même d'accord entre-temps pour la réduction à 850 cm3", explique maintenant Pit Beirer dans une interview avec SPEEDWEEK.com. "Nous pensons que c'est une réduction relativement raisonnable. Car si tu enlèves 250 cm3, tu enlèves quelque chose en termes de couple et de puissance à cette catégorie. On peut élaborer un règlement MotoGP très cool avec 850 cm3. Il existe aujourd'hui une majorité stable en faveur des 850 cm3.

Beirer confirme après les derniers meetings MSMA : "Aprilia souhaiterait en principe conserver le moteur 1000 cm3. C'était aussi notre idée au départ. Mais après de nombreuses discussions, nous nous sommes engagés dans la direction du 850 cm3, qui présente des aspects tout à fait positifs. Bien sûr, le fait de ne pas toucher au moteur de manière aussi radicale a d'abord été un facteur de coût pour nous aussi, car il aurait été moins cher de continuer à travailler sur la base d'un moteur existant. Et le côté coûts ne préoccupe pas seulement Aprilia, mais nous tous".

Le record de vitesse de pointe de KTM à 366,1 km/h

Lors des discussions sur le règlement technique du MotoGP pour les cinq années de 2027 à 2031, deux pierres angulaires devraient être au premier plan : Les fusées MotoGP ne doivent pas devenir encore plus rapides, car le record de vitesse de pointe de Brad Binder (KTM) est depuis le Mugello à la vitesse incroyable de 366,1 km/h. En outre, les coûts doivent être réduits plutôt qu'augmentés. C'est pourquoi on négocie un plafond budgétaire, qui existe aussi en Formule 1, mais qui est difficilement contrôlable. De plus, on négocie la suppression des dispositifs et des restrictions sur la taille des winglets.

Au début de la saison 2023, l'association des constructeurs MSMA avait déjà discuté d'une réduction de la cylindrée (fixée à 1000 cm3 depuis 2012), mais l'idée avait été abandonnée car la construction de moteurs et de pièces de puissance entièrement nouveaux entraînerait des coûts de développement plus élevés.

Mais cet été, l'idée est revenue sur le tapis et il a été question d'une nouvelle limite de cylindrée du MotoGP à 850 cc pour la période après 2026.

Pour rappel, l'ère du MotoGP à quatre temps a débuté en 2002 avec 990 cc, et de 2007 à 2011 inclus, la cylindrée était déjà de 800 cc.

D'ailleurs, la vitesse de pointe en MotoGP a augmenté d'environ 40 km/h en 20 ans, puisque Tohru Ukawa n'a atteint que 324,5 km/h sur la ligne droite du Mugello de 1,1 km en 2002 avec la Honda RC211V à cinq cylindres de 990 cm3.

Marc Márquez a ensuite porté le record à 350,6 km/h en 2015 à Doha, au Qatar, avec la Honda V4 de 1000 cm3.

L'époque glorieuse de MV-Agusta est révolue depuis longtemps : Giacomo Agostini a toutefois remporté la victoire en 1971 à Monza avec la MV à quatre temps, trois cylindres et 500 cm3, d'une puissance de 90 chevaux, avec une moyenne de 204,5 km/h. Et sur le circuit ultra-rapide et long de 14,1 km des Ardennes à Spa-Francorchamps, les motos 500 ont même atteint une moyenne de 220 km/h au milieu des années 1970.

Et ce sont les managers de la Dorna qui auront le dernier mot au final si les usines ne s'entendent pas sur les winglets et les dispositifs. Lors de son veto, Dorna peut faire entrer en jeu le facteur sécurité - et c'est le cas par exemple pour la vitesse de pointe (réduction de la cylindrée) et l'aérodynamique (à cause des dangereuses turbulences et du "dirty air").

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.