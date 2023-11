Le fabbriche sono d'accordo: Campionato del Mondo MotoGP 2027 con 850 ccm

Al GP d'Austria di metà agosto, il boss della Ducati, Gigi Dall'Igna, alla domanda di SPEEDWEEK.com se fosse possibile trovare un accordo tra i cinque costruttori sull'idea di ridurre la cilindrata della MotoGP da 1000 a 850 cc per il 2027, ha spiegato con un leggero sorriso: "Tre costruttori e mezzo sono a favore...".

Il "mezzo" costruttore era Pierer Mobility AG con i marchi KTM, Husqvarna e GASGAS, che all'epoca stava ancora temporeggiando per ottenere dalla Dorna due slot extra per la MotoGP in cambio di concessioni in questo settore. Il netto rifiuto è arrivato da Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, che vuole ottenere la riduzione della potenza del motore aumentando l'alesaggio (ora massimo 81 mm) e mantenere i 1000 cc per limitare i costi di sviluppo di nuove parti di potenza.

"Non abbiamo ottenuto i due slot, ma siamo comunque d'accordo con la riduzione a 850 cc nel frattempo", ha spiegato ora Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Pensiamo che sia una riduzione relativamente sensata. Perché se si tolgono 250 cc, si toglie qualcosa a questa classe in termini di coppia e potenza. È possibile elaborare un regolamento MotoGP molto valido con 850 cc. Ora c'è una maggioranza stabile per gli 850 cc.

Beirer conferma dopo le ultime riunioni della MSMA: "In linea di principio, Aprilia vorrebbe rimanere con il motore da 1000 cc. Inizialmente era anche la nostra idea. Ma dopo molte discussioni ci siamo orientati verso l'850 cc, che ha sicuramente degli aspetti positivi. Naturalmente, all'inizio è stato anche un fattore di costo per noi non toccare il motore in modo così radicale, perché sarebbe stato più economico continuare a lavorare sulla base di un motore esistente. E l'aspetto dei costi non riguarda solo Aprilia, ma tutti noi".

Il record di velocità massima di KTM a 366,1 km/h

Le discussioni sul regolamento tecnico della MotoGP per il quinquennio 2027-2031 dovrebbero concentrarsi su due punti cardine: I razzi della MotoGP non dovranno diventare ancora più veloci, perché il record di velocità massima di Brad Binder (KTM) si è fermato all'incredibile velocità di 366,1 km/h dal Mugello. Inoltre, i costi devono essere ridotti e non aumentati. Pertanto, si sta negoziando un tetto massimo di budget, che esiste anche in Formula 1, ma che è quasi impossibile da controllare. Inoltre, si sta negoziando l'omissione dei dispositivi e le restrizioni sulle dimensioni delle winglet.

Già all'inizio della stagione 2023, l'associazione dei costruttori MSMA aveva discusso una riduzione della cilindrata del motore (dal 2012 a 1000 cc), ma poi l'aveva scartata perché la costruzione di motori e componenti di potenza completamente nuovi avrebbe comportato costi di sviluppo più elevati.

Ma in estate l'idea si è ripresentata, parlando di un nuovo limite di cilindrata della MotoGP di 850 cc per il periodo successivo al 2026.

Ricordiamo che l'era della MotoGP a quattro tempi è iniziata nel 2002 con 990 cc, e dal 2007 al 2011 compreso era già di 800 cc.

A proposito: la velocità massima nella MotoGP è aumentata di circa 40 km/h in 20 anni, perché Tohru Ukawa ha raggiunto solo 324,5 km/h con la Honda RC211V a cinque cilindri da 990 cc sul rettilineo del Mugello lungo 1,1 km nel 2002.

Marc Márquez ha poi portato il record a 350,6 km/h nel 2015 a Doha/Qatar con la Honda 1000cc V4.

Sono lontani i tempi della gloriosa MV Agusta: Giacomo Agostini, tuttavia, sfrecciò alla vittoria a Monza nel 1971 con la MV a tre cilindri 500cc a quattro tempi da 90 CV, con una media vincente di 204,5 km/h. E sul velocissimo circuito delle Ardenne di Spa-Francorchamps, lungo 14,1 km, le 500cc raggiunsero addirittura una media di 220 km/h a metà degli anni Settanta.

E i dirigenti della Dorna hanno l'ultima parola se le fabbriche non sono d'accordo sulle winglet e sui dispositivi. La Dorna può mettere in gioco il fattore sicurezza con il suo veto - e questo è il caso, ad esempio, della velocità massima (riduzione della cilindrata) e dell'aerodinamica (a causa delle pericolose turbolenze e dell'"aria sporca").

Risultato gara MotoGP, Buriram (29.10.):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.