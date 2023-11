As fábricas concordam: Campeonato do Mundo de MotoGP 2027 com 850 ccm

De 2002 até ao final de 2006, o Campeonato do Mundo de MotoGP foi disputado com 990 cc, depois, durante cinco anos, com 800 cc e, desde 2012, com 1000 cc. Em 2027, haverá outra redução da cilindrada do motor.

No GP da Áustria, em meados de agosto, o chefe de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, quando questionado pela SPEEDWEEK.com sobre a possibilidade de se chegar a um acordo entre os cinco fabricantes sobre a ideia de reduzir a cilindrada do MotoGP de 1000 para 850 cc em 2027, explicou com um ligeiro sorriso: "Três fabricantes e meio estão a favor..."

O "meio" construtor era a Pierer Mobility AG, com as marcas KTM, Husqvarna e GASGAS, que, na altura, ainda estava a tentar obter duas vagas extra de MotoGP da Dorna em troca de concessões nesta área. A recusa clara veio do CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, que quer conseguir a redução da potência do motor aumentando o diâmetro (agora um máximo de 81mm) e manter as 1000cc para limitar os custos de desenvolvimento de novas peças de potência.

"Não conseguimos as duas vagas, mas, entretanto, concordamos com a redução para 850 cc", explicou Pit Beirer numa entrevista à SPEEDWEEK.com. "Achamos que é uma redução relativamente sensata. Porque se retirarmos 250 cc, algo é retirado desta classe em termos de binário e potência. É possível elaborar um regulamento de MotoGP muito fixe com 850 cc. Existe agora uma maioria estável para os 850 cc.

Beirer confirma após as últimas reuniões da MSMA: "Em princípio, a Aprilia gostaria de ficar com o motor de 1000cc. Essa era também a nossa ideia inicial. Mas depois de muitas discussões fomos na direção dos 850 cc, o que definitivamente tem aspectos positivos. Claro que, no início, também foi um fator de custo para nós não mexermos tão radicalmente no motor, porque teria sido mais barato continuar a trabalhar com base num motor existente. E a questão dos custos não diz respeito apenas à Aprilia, mas a todos nós."

Recorde de velocidade máxima da KTM em 366,1 km/h

As discussões sobre os regulamentos técnicos do MotoGP para os cinco anos de 2027 a 2031 deverão centrar-se em dois pontos fundamentais: Os foguetões de MotoGP não devem tornar-se ainda mais rápidos, porque o recorde de velocidade máxima de Brad Binder (KTM) mantém-se nos incríveis 366,1 km/h desde Mugello. Para além disso, os custos devem ser reduzidos e não aumentados. Por isso, está a ser negociado um limite orçamental, que também existe na Fórmula 1, mas que é quase impossível de controlar. Além disso, está a ser negociada a omissão dos dispositivos e restrições ao tamanho dos winglets.

Já no início da temporada de 2023, a associação de construtores MSMA discutiu uma redução da cilindrada dos motores (desde 2012 em 1000 cc), mas depois descartou-a porque a construção de motores e componentes de potência completamente novos levaria a custos de desenvolvimento mais elevados, foi a opinião.

Mas no verão, a ideia voltou a surgir, com a conversa de um novo limite de cilindrada do MotoGP de 850 cc para o período após 2026.

Para relembrar: a era dos quatro tempos do MotoGP começou em 2002 com 990 cc e, de 2007 a 2011 inclusive, já era de 800 cc.

A propósito: a velocidade máxima no MotoGP aumentou cerca de 40 km/h em 20 anos, porque Tohru Ukawa atingiu apenas 324,5 km/h com a Honda RC211V de 990 cc e cinco cilindros na reta de Mugello, com 1,1 km de comprimento, em 2002.

Marc Márquez aumentou o recorde para 350,6 km/h em 2015 em Doha/Qatar com a Honda V4 de 1000 cc.

Longe vão os gloriosos dias da MV Agusta: Giacomo Agostini, no entanto, conquistou a vitória em Monza em 1971 com a MV 500cc a quatro tempos de três cilindros e 90 cv, com uma média de vitória de 204,5 km/h. E no ultrarrápido circuito de 14,1 km das Ardenas, em Spa-Francorchamps, as motos de 500cc conseguiram mesmo uma média de 220 km/h em meados da década de 1970.

E os responsáveis da Dorna têm a última palavra se as fábricas não chegarem a acordo sobre os winglets e os dispositivos. A Dorna pode fazer valer o fator segurança com o seu veto - e é o caso, por exemplo, da velocidade máxima (redução da cilindrada) e da aerodinâmica (por causa da turbulência perigosa e do "ar sujo").

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.