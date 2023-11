Ducati : titre pilote défendu avec succès pour la première fois

L'hiver dernier, le directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, a déclaré qu'il souhaitait dépasser les succès de 2022, c'est-à-dire remporter cette année le championnat du monde Supersport en plus des championnats du monde MotoGP et Superbike. Cet objectif a déjà été atteint puisque l'Italien Nicolò Bulega a été sacré champion du monde Supersport dès la fin septembre et qu'Álvaro Bautista a défendu avec succès son titre Superbike. De plus, Ducati a fourni pour la première fois en 2023 des motos monotypes pour le nouveau championnat du monde MotoE - Mattia Casadei a assuré le titre de champion du monde à Misano.

Depuis le GP de Thaïlande, il est aussi mathématiquement certain que Ducati remportera pour la première fois le titre de pilote MotoGP deux années de suite. En effet, le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder, quatrième au championnat du monde, est désormais hors course avec 140 points de retard. Il ne reste plus que le tenant du titre Pecco Bagnaia, l'as Pramac-Ducati Jorge Martin (13 points de retard) et la jeune star de VR46 Marco Bezzecchi (mais déjà 79 points de retard) à trois week-ends de GP de la fin.

D'ici à la finale du championnat du monde à Valence le 26 novembre 2023, Ducati peut encore améliorer son impressionnant palmarès.

Un exemple : depuis 43 courses de GP consécutives, au moins un pilote Desmosedici a toujours réussi à monter sur le podium.

Le week-end dernier, Martin a déjà fixé la 14e victoire de la saison pour Ducati dans la 17e course principale ! Le record de douze victoires de la saison 2022 est donc déjà dépassé. Comme Binder a dû céder la deuxième place à Bagnaia à Buriram pour avoir dépassé les "track limits" dans le dernier tour, il s'agit du dixième doublé MotoGP de la saison en cours pour le constructeur de Borgo Panigale.

L'an dernier, le bilan de Ducati était déjà impressionnant : les quatre équipes et les huit pilotes ont assuré douze victoires en GP, 16 pole positions et 32 podiums. Dans le championnat du monde des pilotes, quatre pilotes ont été promus dans le top 8 en 2022.

Le bilan de la saison en cours dépasse une nouvelle fois toutes les attentes : Les quatre équipes et les huit pilotes ont remporté 14 victoires en MotoGP et un total de 35 podiums en GP lors des 17 premiers Grand Prix, ainsi que 13 victoires au sprint (Martin 7x, Bagnaia 4x, Bezzecchi 1x, Alex Márquez 1x) et 15 pole positions. Sur l'ensemble de la saison, cela fait maintenant 57 Grand Prix consécutifs qu'au moins une Desmosedici se trouve sur la première ligne de départ.

En 2023, Ducati a remporté le championnat du monde des constructeurs pour la quatrième fois consécutive. Au championnat du monde des pilotes, cinq pilotes Desmosedici se trouvent dans le top 8, trois courent encore pour le titre.

Le classement du championnat du monde des pilotes (après 33 courses sur 39) : 1. Bagnaia 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310.

Le bilan Ducati après le GP de Thaïlande 2023 :

Pecco Bagnaia : 6 victoires en GP, 4 victoires en sprint, 12 podiums GP au total, 6 pole positions.

Jorge Martin : 4 victoires de GP, 7 victoires de sprint, 8 podiums de GP au total, 4 pole positions.

Marco Bezzecchi : 3 victoires en GP, 1 victoire en sprint, 7 podiums en GP, 3 pole positions.

Johann Zarco : 1 victoire en GP, 5 podiums au total.

Alex Márquez : 1 victoire au sprint, 1 podium GP, 1 pole position.

Luca Marini : 1 podium GP, 1 pole position.

Fabio Di Giannantonio : 1 podium en GP.