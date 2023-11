Ducati: titolo piloti difeso con successo per la prima volta

Uno sguardo al bilancio della Ducati nell'attuale stagione di MotoGP sottolinea in modo impressionante il dominio della Casa di Borgo Panigale. Bagnaia, Martin, Bezzecchi e Zarco hanno conquistato 14 vittorie in 17 gare.

Lo scorso inverno, il Direttore Generale di Ducati Corps Gigi Dall'Igna aveva dichiarato di voler superare i successi del 2022, ovvero vincere quest'anno il Campionato Mondiale Supersport oltre ai Campionati Mondiali MotoGP e Superbike. Questo obiettivo è già stato raggiunto, dato che l'italiano Nicolò Bulega è stato confermato Campione del Mondo Supersport già alla fine di settembre e Álvaro Bautista ha difeso con successo il suo titolo Superbike. Inoltre, Ducati ha fornito anche le unità per il nuovo Campionato del Mondo MotoE per la prima volta nel 2023 - qui Mattia Casadei ha conquistato il titolo mondiale a Misano.

Dal GP di Thailandia è matematicamente certo che Ducati vincerà il titolo piloti della MotoGP per la prima volta in due anni consecutivi. Questo perché il pilota ufficiale Red Bull-KTM Brad Binder è fuori dai giochi, al quarto posto nel Campionato del Mondo, con un ritardo di 140 punti. A tre fine settimana dalla fine del campionato, restano il campione in carica Pecco Bagnaia, l'asso della Pramac-Ducati Jorge Martin (a 13 punti) e il giovane della VR46 Marco Bezzecchi (ma già a 79 punti).

Per la finale del Campionato del Mondo, che si terrà a Valencia il 26 novembre 2023, la Ducati potrà estendere ulteriormente il suo impressionante record.

Un esempio: per 43 GP di fila, almeno un pilota della Desmosedici è sempre salito sul podio.

Lo scorso fine settimana, Martin ha ottenuto la 14a vittoria stagionale per Ducati nella 17a gara principale! Il precedente record di dodici vittorie stagionali della stagione 2022 della Triple Crown è stato quindi già superato. Poiché Binder ha dovuto cedere il secondo posto a Buriram a Bagnaia per aver superato i "limiti della pista" all'ultimo giro, questa è stata anche la decima doppia vittoria in MotoGP per la Casa di Borgo Panigale nella stagione in corso.

Il record Ducati dello scorso anno era già impressionante: i quattro team e gli otto piloti hanno ottenuto dodici vittorie nei GP, 16 pole position e 32 podi. Nel Campionato del Mondo Piloti 2022, quattro piloti sono stati promossi nella top-8.

I risultati della stagione in corso superano ancora una volta tutte le aspettative: Le quattro squadre e gli otto piloti hanno conquistato 14 vittorie nella MotoGP e un totale di 35 podi nei primi 17 Gran Premi, oltre a 13 vittorie in volata (Martin 7 volte, Bagnaia 4 volte, Bezzecchi 1 volta, Alex Márquez 1 volta) e 15 pole position. In tutta la stagione, c'è stata almeno una Desmosedici in prima fila per 57 Gran Premi consecutivi.

Nel 2023, Ducati ha conquistato il Campionato del Mondo Costruttori per la quarta volta consecutiva. Nel campionato piloti, cinque piloti Desmosedici sono nella top-8, tre sono ancora in lizza per il titolo.

Classifica piloti (dopo 33 gare su 39): 1. Bagnaia 389 punti. 2° Martin 376. 3° Bezzecchi 310.

La classifica Ducati dopo il GP di Thailandia 2023:

Pecco Bagnaia: 6 vittorie di GP, 4 vittorie in volata, 12 podi totali di GP, 6 pole position.

Jorge Martin: 4 vittorie GP, 7 vittorie in volata, totale di 8 podi GP, 4 pole position.

Marco Bezzecchi: 3 vittorie in GP, 1 vittoria in volata, totale 7 podi in GP, 3 pole position.

Johann Zarco: 1 vittoria in un GP, 5 podi totali.

Alex Márquez: 1 vittoria in volata, 1 podio in un GP, 1 pole position.

Luca Marini: 1 podio in un GP, 1 pole position.

Fabio Di Giannantonio: 1 podio in un GP.