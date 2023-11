Franco Morbidelli (Yamaha): "No tan lejos".

Con la excepción de dos cuartos puestos en condiciones especiales de adherencia en Termas de Río Hondo, los éxitos de Franco Morbidelli han sido escasos en su segunda y última temporada completa como piloto oficial de Yamaha, y sólo es 13º en el Campeonato del Mundo. Sin embargo, incluso durante la intensa gira por el extranjero, subrayó: "Me siento fantástico, me encanta competir y me encanta viajar y descubrir otras culturas, nuevos lugares y nuevas personas. Me encanta".

A su actitud positiva se añade la perspectiva de unirse al Prima Pramac Racing, líder de la clasificación por equipos. Además, el futuro compañero de Morbidelli, Jorge Martín, compite por el título de pilotos con la actual Ducati GP23 e incluso Johann Zarco triunfó finalmente en la categoría reina en Phillip Island tras una larga espera. En total, el fabricante de Borgo Panigale ha ganado 14 de las 17 carreras de GP disputadas esta temporada.

"La expectación ya era grande cuando comprendí que pilotaría una Ducati. Luego, ver a mi futuro equipo ganar y ser el mejor en la general me llena de alegría. Pero tengo que dejar eso a un lado y centrarme en la situación actual. Porque todavía quiero conseguir buenos resultados", explica el subcampeón de MotoGP en 2020, que sueña con una despedida digna de Yamaha.

"Sería maravilloso conseguir un podio con este equipo y con esta moto. Sé que es posible si aprovechas las oportunidades que puedas tener. Vimos que Fabio supo aprovechar muy bien las oportunidades que se le presentaron en la India y en Mandalika", señaló Morbidelli refiriéndose a los segundos terceros puestos de Fabio Quartararo con la Yamaha M1. "Será importante aprovechar las oportunidades que se nos presenten. No estamos tan lejos".

Morbidelli reiteró que no estaba tan lejos del rendimiento de su compañero de equipo en los mencionados podios de Fabio. El problema: el italiano de 28 años se quedó fuera de la Q2 en cada ocasión, y eso decidió un fin de semana, dijo. "Necesitamos otro paso y tenemos que intentar juntarlo todo y hacer un buen trabajo", subrayó "Franky".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn en 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0.114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

MotoGP Sprint Resultado, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn en 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9º Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, + 10.356

13º Bastianini, Ducati, + 12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 389 puntos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389 puntos. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.