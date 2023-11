Franco Morbidelli (Yamaha) : "Pas si loin que ça

À l'exception de deux quatrièmes places obtenues dans des conditions d'adhérence particulières à Termas de Río Hondo, les succès de Franco Morbidelli sont encore rares pour sa deuxième et dernière saison complète en tant que pilote officiel Yamaha, puisqu'il n'est que 13e au championnat du monde. Pourtant, même au cours de son intense tournée outre-mer, il a souligné : "Je me sens fantastique, j'aime la course et j'aime voyager et découvrir d'autres cultures, de nouveaux endroits et de nouvelles personnes. J'adore ça !"

La perspective de rejoindre le Prima Pramac Racing, leader du classement des équipes, contribue également à son attitude positive. De plus, le futur coéquipier de Morbidelli, Jorge Martin, se bat pour le titre des pilotes sur l'actuelle Ducati GP23 et même Johann Zarco a enfin triomphé dans la catégorie reine à Phillip Island après une longue attente. Au total, le constructeur de Borgo Panigale a remporté 14 des 17 courses GP de la saison en cours.

"Quand j'ai compris que j'allais piloter une Ducati, l'anticipation était déjà grande. Ensuite, voir ma future équipe gagner et être la première équipe au classement général me remplit certainement de beaucoup d'excitation joyeuse. Mais je dois mettre cela de côté et rester concentré sur la situation actuelle. Car je veux toujours obtenir de bons résultats", a déclaré le vice-champion du monde MotoGP 2020, qui rêve de faire ses adieux à Yamaha comme il se doit.

"Ce serait merveilleux de décrocher un podium avec cette équipe et sur cette moto. Je sais que c'est possible si l'on saisit les opportunités qui se présentent à nous. Nous avons vu que Fabio a été très bon pour saisir les opportunités qui se sont présentées à lui en Inde et à Mandalika", a déclaré Morbidelli en faisant référence à la deuxième troisième place de Fabio Quartararo sur la Yamaha M1. "Il sera important de saisir les opportunités qui se présenteront à nous. Nous ne sommes pas si loin".

Morbidelli a réaffirmé que lors des podiums cités par Fabio, il n'était pas si éloigné de la performance de son coéquipier. Le problème, c'est que l'Italien de 28 ans a à chaque fois manqué la Q2 - et que cela a été décisif pour un week-end. "Nous avons besoin d'une nouvelle étape et nous devons essayer de tout mettre ensemble et de faire un bon travail", a souligné "Franky".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.