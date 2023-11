Franco Morbidelli (Yamaha): "Non così lontano".

Con l'eccezione di due quarti posti in condizioni di aderenza speciale a Termas de Río Hondo, i successi di Franco Morbidelli sono stati pochi nella sua seconda e ultima stagione completa come pilota ufficiale Yamaha, e si trova solo al 13° posto nel Campionato del Mondo. Tuttavia, anche durante l'intensa tournée all'estero, ha sottolineato: "Mi sento fantastico, amo le corse e amo viaggiare e scoprire altre culture, nuovi luoghi e nuove persone. Mi piace!".

Ad accrescere il suo atteggiamento positivo c'è la prospettiva di unirsi a Prima Pramac Racing, leader nella classifica a squadre. Inoltre, il futuro compagno di squadra di Morbidelli, Jorge Martin, è in corsa per il titolo piloti con l'attuale Ducati GP23 e anche Johann Zarco ha finalmente trionfato nella classe regina a Phillip Island dopo una lunga attesa. In totale, la Casa di Borgo Panigale ha vinto 14 dei 17 GP disputati in questa stagione.

"L'attesa era già abbastanza grande quando ho capito che avrei guidato una Ducati. Poi vedere la mia futura squadra vincere ed essere la migliore in assoluto mi riempie di gioia. Ma devo metterla da parte e rimanere concentrato sulla situazione attuale. Perché voglio ancora ottenere buoni risultati", ha spiegato il secondo classificato della MotoGP 2020, che sogna un addio alla Yamaha adeguato.

"Sarebbe meraviglioso ottenere un podio con questa squadra e con questa moto. So che è possibile se si sfruttano le occasioni che si presentano. Abbiamo visto che Fabio è stato molto bravo a cogliere le occasioni che gli si sono presentate in India e a Mandalika", ha sottolineato Morbidelli ricordando i secondi terzi posti di Fabio Quartararo sulla Yamaha M1. "Sarà importante sfruttare le occasioni che ci si presenteranno. Non siamo così lontani".

Morbidelli ha ribadito di non essere stato così lontano dalle prestazioni del suo compagno di squadra nei già citati podi di Fabio. Il problema è che il 28enne italiano ha mancato ogni volta l'ingresso in Q2 e questo ha deciso un weekend, ha detto. "Abbiamo bisogno di un altro passo e dobbiamo cercare di mettere tutto insieme e fare un buon lavoro", ha sottolineato "Franky".

Risultato gara MotoGP, Buriram (29.10.):

1° Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5,362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, + 14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17.640

17° Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione alla pressione degli pneumatici della stagione)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8° Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, + 10.356

13° Bastianini, Ducati, + 12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2° Martin, 376. 3° Bezzecchi, 310. 4° Binder, 249. 5° Aleix Espargaró, 198. 6° Zarco, 194. 7° Viñales, 170. 8° Marini, 164. 9° Quartararo, 145. 10° Miller, 144. 11° Alex Márquez, 117. 12° Di Giannantonio, 93. 13° Morbidelli, 84. 14° Marc Márquez, 81. 15° Bagnaia, 389. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 321. 3° Aprilia 287. 4° Honda 166. 5° Yamaha 165.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.