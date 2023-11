Franco Morbidelli (Yamaha): "Não está assim tão longe".

Com exceção de dois quartos lugares em condições especiais de aderência em Termas de Río Hondo, os sucessos de Franco Morbidelli continuam a ser escassos na sua segunda e última época completa como piloto de fábrica da Yamaha, ocupando apenas o 13º lugar no Campeonato do Mundo. No entanto, mesmo durante a intensa digressão pelo estrangeiro, sublinhou: "Sinto-me fantástico, adoro correr e adoro viajar e descobrir outras culturas, novos locais e novas pessoas. Adoro!"

A acrescentar à sua atitude positiva está a perspetiva de se juntar à Prima Pramac Racing, a líder da classificação por equipas. Além disso, o futuro companheiro de equipa de Morbidelli, Jorge Martin, está a disputar o título de pilotos com a atual Ducati GP23 e até Johann Zarco finalmente triunfou na categoria rainha em Phillip Island após uma longa espera. No total, o construtor de Borgo Panigale venceu 14 das 17 corridas de GP desta época.

"A antecipação já era suficientemente grande quando percebi que iria correr com uma Ducati. Depois, ver a minha futura equipa a ganhar e a ser a melhor equipa na geral enche-me de muita alegria. Mas tenho de pôr isso de lado e concentrar-me na situação atual. Porque ainda quero obter bons resultados", explicou o vice-campeão de MotoGP de 2020, que sonha com uma despedida digna da Yamaha.

"Seria maravilhoso conseguir um pódio com esta equipa e com esta moto. Sei que é possível se aproveitarmos as oportunidades que temos. Vimos que o Fabio foi muito bom a aproveitar as oportunidades que lhe surgiram na Índia e em Mandalika," Morbidelli apontou para os segundos terceiros lugares de Fabio Quartararo com a Yamaha M1. "Será importante aproveitar as oportunidades que tivermos. Não estamos assim tão longe".

Morbidelli reiterou que não esteve assim tão longe do desempenho do seu colega de equipa nos pódios já mencionados de Fabio. O problema é que o italiano de 28 anos perdeu a entrada na Q2 de cada vez - e isso decidiu um fim de semana, disse ele. "Precisamos de mais um passo e temos de tentar juntar tudo e fazer um bom trabalho", sublinhou "Franky".

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29.10.):

1º Martin, Ducati, 26 Rdn em 39:40.045 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg.

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, + 14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, + 21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 20 voltas atrás



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= 3 segundos de penalização (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 Rdn em 19:41.593 min.

2º Binder, KTM, + 0,933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, + 10,356

13º Bastianini, Ducati, + 12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2º Martin, 376. 3º Bezzecchi, 310. 4º Binder, 249. 5º Aleix Espargaró, 198. 6º Zarco, 194. 7º Viñales, 170. 8º Marini, 164. 9º Quartararo, 145. 10º Miller, 144. 11º Alex Márquez, 117. 12º Di Giannantonio, 93. 13º Morbidelli, 84. 14º Marc Márquez, 81. 15º Bagnaia, 389. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 321. 3º Aprilia 287. 4º Honda 166. 5º Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.